Zagraj w GTA Online za darmo. Xbox udostępnia hit Rockstara bez Game Passa

Mikołaj Berlik
2025/11/12 12:15
0
0

Rockstar i Xbox zapraszają na darmowy tydzień.

Gracze posiadający konsole Xbox Series X|S mogą w tym tygodniu za darmo zagrać w GTA Online. Akcja Free Play Days potrwa do 17 listopada, a do udziału nie jest wymagane posiadanie abonamentu Game Pass.

GTA Online

GTA Online – darmowy tydzień rozgrywki na Xboxie

Darmowa wersja gry zawiera wszystkie dotychczasowe aktualizacje i dodatki, w tym tryby takie jak The Contract, Los Santos Tuners, Cayo Perico Heist czy Diamond Casino & Resort. Gracze mogą także korzystać z trybu kariery (Career Builder), który pozwala rozpocząć przygodę z kwotą GTA$4 000 000 i wybrać jedną z czterech ścieżek przestępczej kariery.

GramTV przedstawia:

Wersja GTA Online na konsole nowej generacji oferuje również ulepszoną grafikę, szybsze ładowanie oraz obsługę rozdzielczości do 4K i 60 klatek na sekundę. Użytkownicy mogą też skorzystać z modyfikacji w warsztacie Hao’s Special Works, gdzie dostępne są ulepszenia pojazdów, specjalne lakiery i unikalne osiągi.

Darmowy dostęp potrwa do 17 listopada, a po zakończeniu promocji gracze mogą kontynuować rozgrywkę, zachowując swoje postępy i postać – przypomnijmy, że GTA Online jest oczywiście częścią GTA 5.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/11/11/free-play-days-gta-online-xbox-series-xs/

