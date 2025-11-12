Zagraj w GTA Online za darmo. Xbox udostępnia hit Rockstara bez Game Passa

Gracze posiadający konsole Xbox Series X|S mogą w tym tygodniu za darmo zagrać w GTA Online. Akcja Free Play Days potrwa do 17 listopada, a do udziału nie jest wymagane posiadanie abonamentu Game Pass.

GTA Online – darmowy tydzień rozgrywki na Xboxie

Darmowa wersja gry zawiera wszystkie dotychczasowe aktualizacje i dodatki, w tym tryby takie jak The Contract, Los Santos Tuners, Cayo Perico Heist czy Diamond Casino & Resort. Gracze mogą także korzystać z trybu kariery (Career Builder), który pozwala rozpocząć przygodę z kwotą GTA$4 000 000 i wybrać jedną z czterech ścieżek przestępczej kariery.