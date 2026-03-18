Zagraj o indeks! Weź udział w konkursie i wygraj miejsce na UAM-ie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapowiada konkurs skierowany do osób lubujących się w grach. I to lubujących się na tyle, że byłby w stanie nawet studiować naukę o nich.

Przed nami pierwsza edycja organizowanego przez Konkursu o Indeks Groznawstwa UAM. Patronat nad nim objął serwis Gram.pl.

Pokaż swoje skille w groznawstwie i rozpocznij studia na jednej z najlepszych uczelni w Polsce

Omawiany konkurs podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich potrwa od 4 kwietnia do 7 maja 2026 roku. W tym czasie zadaniem uczestników (koniecznie w wieku od 18 do 24 lat) będzie przygotowanie analitycznego wideoeseju na temat wybranej przez siebie gry. Stworzony materiał musi być zapisany w formacie MP4 i pod względem długości nie powinien przekroczyć 10 minut. Musi się w nim natomiast znaleźć imię i nazwisko autora/autorki oraz tytuł, na samym końcu w formie napisów końcowych zawarty powinien być wykaz źródeł cytowanych i wykorzystanych w filmie. Gdy już taki materiał stworzycie, należy wysłać go na adres koordynatora konkursu: marcin.pigulak@amu.edu.pl.