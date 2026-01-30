Zaloguj się lub Zarejestruj

Konkurs! Do wygrania 5 wejściówek VIP na IEM Kraków 2026

Gram.pl
2026/01/30 18:40
0
0

Kilka dni temu rozpoczęło się Intel Extreme Masters Kraków 2026. Na razie jednak czołowi gracze Counter-Strike’a grają jeszcze “za zamkniętymi drzwiami”.

Na TAURON Arenę impreza dotrze dopiero w fazie pucharowej. Wtedy też zgromadzona na krakowskim obiekcie publika będzie miała szansę zobaczyć w akcji najlepszych z najlepszych.

Konkurs z wejściówkami na Intel Extreme Masters Kraków 2026
Konkurs z wejściówkami na Intel Extreme Masters Kraków 2026

Konkurs z biletami VIP na IEM-a

Same bilety co prawda już się rozeszły, ale nie wszystko stracone. Przychodzimy do was bowiem z konkursem, w ramach którego możecie zgarnąć aż 5 wejściówek. I to nie byle jakich, bo mowa tutaj o biletach VIP, których nominalna cena to 2,2 tysiąca złotych. Wraz z nimi zyskujemy nie tylko wstęp na całe 3 dni i jednoczesne darmowe miejsce na płycie areny. To także plakietka uczestnika premium i darmowe napoje.

Istotnym elementem biletów premium jest tzw. IEM+ Upgrade. Daje nam on prawo do wejścia do areny godzinę wcześniej od innych. Do tego ekskluzywne przedmioty związane z IEM, tj. czarna moneta, skarpetki, koszulka, zestaw pocztówek, plakat, przypinka i torba sportowa. A do tego losowy autograf jednego z uczestników IEM Kraków 2026.

GramTV przedstawia:

Jak zatem zdobyć jedną z wejściówek? Wszystkie szczegóły znajdziecie w poście na Facebooku Gram.pl. Samo Intel Extreme Masters Kraków 2026 w TAURON Arenie odbędzie się między 6 a 8 lutego 2026.

Konkurs z biletami VIP na IEM-a, Konkurs! Do wygrania 5 wejściówek VIP na IEM Kraków 2026

Tagi:

News
konkurs
Facebook
Intel Extreme Masters
IEM
wejściówki
bilety
IEM Kraków
IEM Kraków 2026
Intel Extreme Masters Kraków
Intel Extreme Masters Kraków 2026
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112