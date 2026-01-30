Konkurs! Do wygrania 5 wejściówek VIP na IEM Kraków 2026

Na TAURON Arenę impreza dotrze dopiero w fazie pucharowej. Wtedy też zgromadzona na krakowskim obiekcie publika będzie miała szansę zobaczyć w akcji najlepszych z najlepszych.

Konkurs z biletami VIP na IEM-a

Same bilety co prawda już się rozeszły, ale nie wszystko stracone. Przychodzimy do was bowiem z konkursem, w ramach którego możecie zgarnąć aż 5 wejściówek. I to nie byle jakich, bo mowa tutaj o biletach VIP, których nominalna cena to 2,2 tysiąca złotych. Wraz z nimi zyskujemy nie tylko wstęp na całe 3 dni i jednoczesne darmowe miejsce na płycie areny. To także plakietka uczestnika premium i darmowe napoje.