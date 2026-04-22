Trwają zapisy do IV edycji Gigathonu!

W tym roku wydarzenie Gigathon zyskał nową nazwę: Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Informatyczny, a zapisy już ruszyły. Organizatorzy zadbali o maksymalną wygodę: zgłoszeń dokonują rodzice indywidualnie (bez konieczności angażowania szkoły), a pierwsze trzy etapy odbywają się w 100% online. Uczestnicy mogą dzięki temu rozwiązywać zadania w domowym zaciszu, bez zbędnego stresu i wyzwań logistycznych. Co więcej, aby docenić zaangażowanie młodych programistów, każdy z nich otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa. Gigathon IV edycja – terminy zapisów, zasady rywalizacji i nagrody Wspomniana zmiana nie jest jednak żadną rewolucją, a raczej formalnym potwierdzeniem dotychczasowej formuły. Od początku istnienia Gigathonu było jasne, że programowanie i matematyka to dwie strony tego samego medalu. Pisanie kodu wymaga od dzieci i młodzieży logicznego, analitycznego myślenia, które jest fundamentem królowej nauk. Wprowadzenie elementów matematycznych do zadań uczy rozkładania skomplikowanych problemów na mniejsze części i szukania dla nich optymalnych rozwiązań.

Zainteresowani powinni natomiast pamiętać o kluczowym terminie – rejestracji i rozwiązania quizu I etapu trzeba dokonać do 13 maja 2026 roku. Jeśli uczestnik poradzi sobie z zadaniami, od razu przechodzi do II etapu (który odbywa się w tej samej formule). Trzeci krok to już wykonanie konkretnego projektu programistycznego. Autorzy 80 najlepszych prac z całego kraju zapewnią sobie awans do wielkiego finału. Zasady rywalizacji są proste i przejrzyste. Uczestnicy startują w czterech kategoriach wiekowych: 7-9, 10-12, 13-15 oraz 16-18 lat. Najmłodsi działają w przyjaznym Scratchu, a najstarsi w profesjonalnym języku Python.

Dzięki współpracy z nowymi partnerami pula nagród wygląda w tym roku naprawdę solidnie i celuje w to, czego młodzi pasjonaci technologii faktycznie potrzebują do rozwoju: I miejsce: 4 potężne zestawy komputerowe ACTINA x INTEL x ENDORFY.

II miejsce: 4 ergonomiczne fotele YUMISU 2050 (w wersji material cloud black).

III miejsce: 4 zestawy gamingowe marki HAVIT (klawiatura KB901L oraz bezprzewodowa myszka ms966WB).

4 zestawy gamingowe marki HAVIT (klawiatura KB901L oraz bezprzewodowa myszka ms966WB). Wyróżnienia: Słuchawki HAVIT (modele h2002d dla młodszych i h2002e dla starszych). Wielki finał IV edycji Gigathonu na Politechnice Warszawskiej Wielki finał IV edycji Gigathonu odbędzie 13 czerwca 2026 roku i to stacjonarnie! W gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 80 najlepszych uczestników zmierzy się z ostatnim wyzwaniem tej edycji. Oprócz samych zmagań zaplanowano również chwilę oddechu – na miejscu na każdego będzie czekać świetnie wyposażona strefa gamingowa firmy Actina. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji. Sprzęt dla zwycięzców ufundowały firmy: Actina, Intel, Endorfy, Havit, Yumisu oraz Maped. Patronat medialny nad konkursem objęli: Antyweb, gram.pl, Komputer Świat i Nasze Miasto. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.gigathon.pl.