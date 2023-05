Zaginiony program z wyjątkowym odcinkiem Dragon Ball Z odnaleziony po 23 latach

Najwięksi fani serii od dawna na to czekali.

Dawno, dawno temu, a dokładniej 7 maja 2000 roku na kanale Cartoon Network został wyemitowany jeden z odcinków JBVO, w którym Johnny Bravo spełniał marzenia dzieci, emitując odcinek ich ulubionego serialu. Konwencja programu polegała na przeczytaniu przez popularnego bohatera listów od dzieci, a następnie dzwoniąc do nich i przez chwilę rozmawiając, aby na końcu wyświetlić epizod kreskówki, które chciały obejrzeć. Jedna z dziewczynek bardzo chciała obejrzeć 104 odcinek Dragon Ball Z i Johnny Bravo spełnił jej życzenie, ale w nietypowy sposób.

Program Johnny’ego Bravo z odcinek Dragon Ball Z odnaleziony po ponad 20 latach

Trwający około 25 minut epizod był zdecydowanie za długi, aby wyświetlić go w całości w programie, który sam tyle trwał. Producenci programu jednak nie zniechęcili się nietypową prośbą dziewczynki i zmieścili w ramówce odcinek Dragon Ball Z. Jednak aby się to udało, został on puszczony w dużym przyśpieszeniu.