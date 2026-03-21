Zaginiony film z festiwalu w Wenecji z gwiazdorską obsadą przejęty przez Netflixa. Krytykowana produkcja w końcu doczeka się premiery

Film zebrał fatalne opinie.

Netflix sięga po kolejną prestiżową produkcję. Platforma nabyła prawa do filmu In the Hand of Dante, którego reżyserem jest nominowany do Oscara Julian Schnabel. To pierwsze dzieło twórcy od czasu głośnego Van Gogh. U bram wieczności, poświęconego Vincentowi van Goghowi. In the Hand of Dante trafi na Netflixa Produkcja przyciąga uwagę imponującą obsadą. Na ekranie zobaczymy Oscara Isaaca, Gal Gadot, Gerarda Butlera, Johna Malkovicha, Al Pacino, Martina Scorsese oraz Jasona Momoę. Film miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji, gdzie Schnabel został wyróżniony nagrodą Cartier Glory to the Filmmaker za wkład w rozwój sztuki filmowej.

Film zadebiutował na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. In the Hand of Dante nie spotkało się z ciepłym przyjęciem przez krytyków. Na Rotten Tomatoes produkcja ma tylko 43% pozytywnych ocen z 21 opinii. In the Hand of Dante to adaptacja powieści Nicka Toschesa z 2002 roku. Historia rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Isaac wciela się zarówno w samego pisarza w XXI wieku, jak i Dantego Alighieri w XIV wieku. Fabuła koncentruje się na zleceniu od mafijnego bossa, który chce potwierdzić autentyczność i zdobyć bezcenny rękopis przypisywany autorowi „Boskiej komedii”.

Zadanie wciąga bohatera w mroczny świat przestępczy, jednocześnie prowadząc go ku refleksji nad własną tożsamością. Film łączy elementy kina gangsterskiego, duchowej podróży i tragikomedii. Twórcy wykorzystują motyw skradzionego dzieła, by opowiedzieć o ludzkich pragnieniach, wierze oraz potrzebie odnalezienia sensu. Scenariusz powstał we współpracy Schnabla i Louise Kugelberg. Za produkcję odpowiada zespół doświadczonych producentów, w tym Jon Kilik oraz sam reżyser. Niestety data premiery In the Hand of Dante nie jest jeszcze znana.

