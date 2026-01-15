Zaginiony film Andrzeja Wajdy odnaleziony. W roli głównej Marek Perepeczko

W tym roku minie 10 lat od czasu, gdy nie ma już z nami Andrzeja Wajdy. Mimo to mistrz polskiego kina raz jeszcze “przemówił” do nas zza grobu.

Niespodziewanie po ponad pół wieku odnalazł się bowiem zaginiony film Wajdy. Za jego “odzyskanie” odpowiedzialny jest FilmPolski.pl. Po pół wieku odnalazł się krótkometrażowy film Wajdy z Perepeczką w roli głównej Serwis, za którym stoi Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, ogłosił, iż odnalazł Lekcję pływania. Zaczęło się od notki prasowej z lat 70. Ta informowała o planach Wajdy związany z filmem “Artysta”, w którym główną rolę miał zagrać Marek Perepeczko, wtedy mający jeszcze przed sobą ikoniczną rolę Janosika.

Nie było jednak pewności, czy ten film faktycznie powstał. Dziś wiemy już, że tak i przez pół wieku znajdował się w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Co ciekawe, sama produkcja miała być swoistym “żartem filmowym”, wynikającym po części z konieczności wykorzystania barwnej taśmy filmowej, która pozostała po tym, jak nakręcono Brzezinę. Finalnie realizacja Lekcji pływania zajęła zaledwie 2 dni zdjęciowe. Dlaczego zatem film na lata przepadł i nigdy nie został zaprezentowany? FilmPolski.pl opisuje sprawę tak: Wydawać by się mogło, że był to króciutki i prosty w realizacji film. Problemy zaczęły się w okresie „montażu i udźwiękowienia”. Według sprawozdania produkcyjnego po zrealizowaniu zdjęć laboratorium Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi zagubiło negatyw jednego z ujęć filmu.

GramTV przedstawia:

Rzeczona część taśmy, która została, miała wystarczyć na 28 minut kręcenia. Wobec tego Wajda zaplanował film na 7 minut, ale skończyło się na niespełna 3 minutach. Dodatkowo wspomniane zgubione ujęcie sprawiło, iż w jego miejsce użyto czarno-białego kadru z kontrnegatywu, co sprawiło, że finalnie cała Lekcja pływania stała się filmem czarno-białym. Jego kopia ma być przechowywana w Archiwum Telewizji Polskiej. Krótkometrażowa produkcja opowiada o pływaku, którego gra wspomniany Marek Perepeczko. Te początkowo pływa samotnie, ale z czasem dołączają do niego kolejne osoby choćby w ramach lekcji pływania. Sam pływak zaś z czasem zatraca swój indywidualny styl, kopiując zachowania grupy. Za scenariusz odpowiedzialni byli Wajda oraz Zdzisław Maklakiewicz. Ten drugi był również jego pomysłodawcą.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

