Zagadka zniknięcia ludzkości. Rozwiążecie ją w Artificial Detective

Maciej Petryszyn
2026/03/26 19:35
Poznajcie dystopijny świat, w którym… nie ma ludzi. Zniknęli – po prostu. Dlaczego? Właśnie tę zagadkę musicie rozwikłać.

To wszystko w ramach Artificial Detective. Mowa tutaj o nadchodzącej 3-osobowej grze akcji, którą zapowiedziano podczas Xbox Partner Preview, a której premiera planowana jest na 2027 rok. Na razie o samym tytule nie wiadomo zbyt wiele, chociaż otrzymaliśmy kilka krótkich fragmentów z rozgrywki. Wiadomo jedynie, że w zespole, którego poczynaniami będziemy kierować, poza tytułowym Sztucznym Detektywem znajdą się również robopies oraz ludzka dziewczynka.

Artificial Detective odkryje, dlaczego ludzkość zniknęła?

Artificial Detective to trzecioosobowa przygodowa gra akcji, w której wcielasz się w postać robota-detektywa w dystopijnym mieście opanowanym przez zbuntowane maszyny. Poprowadź swój nietypowy zespół, składający się z wojskowego robopsa i ludzkiej dziewczynki, walcząc, hakując i przechytrzając zabójcze roboty, aby odkryć, dlaczego ludzkość zniknęła.

Eksploruj wielowarstwowe dzielnice dystryktu Conglomerate North, szukaj poszlak, wykorzystuj otoczenie jako broń i przetrwaj starcia w sandboxowym stylu na własny sposób.

Artificial Detective zmierza na konsole Xbox Series X|S oraz komputery PC jako tytuł z funkcją Xbox Play Anywhere.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

