Zacznij wiosnę z topową konfiguracją Actina Powered by MSI i Intel Core Ultra!

Actina wraz z cenionym producentem MSI prezentują nową, wiosenną konfigurację lubianej serii PBM. W sam raz na start gamingowej wiosny!

W dobie szalejących cen podzespołów gracze coraz częściej poszukują sprzętu, który będzie służył przez kolejne lata bez konieczności rozbudowy co jakiś czas. Tym bardziej, że w nowe gry chcemy grać bezpośrednio po premierze – tych w ostatnim czasie nie brakuje.

Dlatego też Actina po raz kolejny łączy swoje siły z MSI tworząc zestaw, który powinien sprostać trudnym wymaganiom stawianym przez niektóre tytuły. Sprawdź, co tym razem przygotowali magicy polskiego producenta komputerów gamingowych poniżej!

Actina Powered by MSI – nowa konfiguracja dla wymagających

W przypadku nowej konfiguracji Actina PBM zadbano o to, aby moc sprzętu było widać z każdego miejsca w Twoim gamingowym królestwie. Dlatego też wykorzystano między innymi do tego celu obudowę MSI MAG Pano 130R PZ, który nie tylko bezproblemowo mieści wszystkie najważniejsze komponenty dając im wystarczająco dużo przestrzeni na odpowiedni airflow, ale również wykorzystasz sporą gamę wejść USB, a także zamontujesz trzy dodatkowe dyski zewnętrzne.

Na płycie głównej MSI Z890 Gaming WiFi wykorzystującej chipset Intel Z890 umieszczono procesor Intel Core Ultra 7 265KF wykorzystującej 20 rdzeni (8 na performance, 12 na efficient) do 5,5 GHz, a od strony graficznej zestawowi mocy dodaje karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC z pamięcią 16 GB VRAM na pokładzie. Taka kombinacja bezproblemowo pozwoli na uzyskanie świetnych wyników na wysokich oraz bardzo wysokich ustawieniach graficznych. Dodatkowo CPU jest chłodzone za pomocą zestawu MSI MAG CoreLiquid A13 360 (AIO) z radiatorem 360 mm.

Taka moc wymaga również solidnego wsparcia ze strony pamięci RAM. Dlatego też Actina zaproponowała w tym przypadku zestaw 2 x 16 GB tak, aby jej nie brakowało przy obsłudze wymagających gier. Żeby było na czym zapisywać to wszystko znajdziemy również w zestawie dysk SSD WD Blue SN5100 o pojemności 2TB – sprawdzony w boju i lubiany przez graczy.

Całości w tym przypadku dopełnia zasilacz MSI MAG A850GL PCIE5 o mocy 850 W w standardzie 80 PLUS Gold. Wszystko po to, aby całość nie tylko działała bez większych problemów, ale również działała przy bezpośrednim obciążeniu trudniejszymi grami oraz programami.

Dla kogo jest ten komputer?

Zdecydowanie na pierwszy rzut oka dla tych graczy, którzy chcieliby grać w gry w najwyższej możliwej jakości obrazu. Jeśli szukacie konfiguracji, która będzie w stanie obsłużyć rozdzielczość 4K oraz wysokie ustawienia graficzne, to zdecydowanie kombinacja w postaci karty graficznej MSI GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC z 16 GB pamięci oraz procesor Intel Core Ultra 7 265KF z 5,5 GHz powinny sobie dać z tym zadaniem śmiało radę.