Niby już za chwilę, tymczasem... High On Life 2 zalicza poślizg na Switch 2

W oświadczeniu opublikowanym przez Squanch Games wyczytamy:

Zespół Squanch Games nieustannie dąży do dostarczania doświadczeń najwyższej jakości, dlatego podjęliśmy decyzję o (niewielkim) przesunięciu premiery gry High On Life 2 na konsolę Nintendo Switch 2. Dodatkowy nakład pracy włożony w produkcję pozwoli naszemu studiu lepiej sprostać nie tylko naszym wysokim standardom, ale także Waszym oczekiwaniom.

W związku z tym, debiut High On Life 2 na tej konsoli zostaje przeniesiony z 20 kwietnia na 1 lipca 2026 roku.

Wszystkie złożone do tej pory zamówienia przedpremierowe w wersji cyfrowej zostaną anulowane. Preordery na wydania fizyczne pozostają w mocy, a ich wysyłka spodziewana jest w lipcu.

Doceniamy Waszą cierpliwość i nieustające wsparcie! Dalsze informacje przekażemy wkrótce.