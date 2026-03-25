Niby już za chwilę, tymczasem... High On Life 2 zalicza poślizg na Switch 2

High on Life 2 na Nintendo Switch 2 miało ukazać się 2 miesiące po premierze na pozostałych wiodących platformach. No właśnie – miało.
Miało, ale to już nieaktualne. Produkcja od Squanch Games zaliczyła bowiem opóźnienie.
Posiadacze Switcha 2 poczekają na High on Life 2 dłużej
High on Life 2 na Nintendo Switch 2 miało ukazać się 20 kwietnia. Sama data, zapisana w standardzie amerykańskim, to 4/20, co miało być żartobliwym nawiązaniem do słowa “High” w tytule gry. Ostatecznie jednak z żartu nici, bo daty tej nie udało się dotrzymać. Zamiast tego społeczność skupiona wokół konsoli Nintendo będzie musiała czekać dodatkowe ponad 2 miesiące. Nowy termin premiery to 1 lipca, czyli prawie 5 miesięcy później niż ukazały się pozostałe wersje HOL2. To przesunięcie sprawia też, że wszystkie preordery cyfrowego wydania zostały anulowane, podczas gdy przedsprzedażowe zakupy wydania fizycznego pozostają w mocy.
W oświadczeniu opublikowanym przez Squanch Games wyczytamy:
Zespół Squanch Games nieustannie dąży do dostarczania doświadczeń najwyższej jakości, dlatego podjęliśmy decyzję o (niewielkim) przesunięciu premiery gry High On Life 2 na konsolę Nintendo Switch 2. Dodatkowy nakład pracy włożony w produkcję pozwoli naszemu studiu lepiej sprostać nie tylko naszym wysokim standardom, ale także Waszym oczekiwaniom.
W związku z tym, debiut High On Life 2 na tej konsoli zostaje przeniesiony z 20 kwietnia na 1 lipca 2026 roku.
Wszystkie złożone do tej pory zamówienia przedpremierowe w wersji cyfrowej zostaną anulowane. Preordery na wydania fizyczne pozostają w mocy, a ich wysyłka spodziewana jest w lipcu.
Doceniamy Waszą cierpliwość i nieustające wsparcie! Dalsze informacje przekażemy wkrótce.
High on Life 2 to sequel gry z 2022 roku, za który odpowiada Squanch Games – studio, którego współzałożycielem jest znany z serialu Rick and Morty Justin Roiland. Sama produkcja to FPS, w którym głównym elementem wyróżniającym są gadające pukawki. Jeżeli odpowiadał wam humor z R&M, żarty z HOL2 też powinny. Tytuł ukazał się 13 lutego 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
