Zack Snyder ma dosyć filmów z CGI. Jego następny projekt będzie bez efektów specjalnych

Próbuję teraz zrobić mały film. Nie powiem, co to jest, ale zastanawiałem się, czy mogę po prostu nakręcić film bez żadnych efektów specjalnych, które nie pojawiałyby się na ekranie przez chociaż pięć minut? Potem wrócę do swojego szaleństwa […] Chcę napisać ten mały film i właśnie to zamierzam zrobić.