Zabawki, filmy i aplikacje. Seria My Mario już niedługo w Europie

Sega ma Sonica. Ubisoft ma Raymana. Natomiast Nintendo ma Mario, wąsatego hydraulika, którego popularność już dekady temu wyszła poza świat gier komputerowych.

Nic zatem dziwnego, że Japończycy jak mogą starają się eksploatować dochodową markę. Kolejnym tego przykładem jest seria My Mario. Mario, mój Mario My Mario to przygotowana z myślą o młodszych odbiorcach kolekcja, na którą składają się nie tylko fizyczne przedmioty, ale też aplikacje czy filmy. Dotychczas była ona dostępna jedynie w ojczyźnie Nintendo, Japonii, ale w tym roku wreszcie się to zmieni. Już 19 lutego seria zadebiutuje zarówno na rynku europejskim, jak i amerykańskim.

Wtedy też w nasze ręce wpadną m.in. dwa zestawy drewnianych klocków (3 elementy oraz 30 elementów) zarówno z samym Mario, jak i innymi postaciami z tego uniwersum. Nie zabraknie zatem Luigiego, Księżniczki Peach czy też Yoshiego. Ponadto w ramach kolekcji będzie można kupić też interaktywną książkę z obrazkami, maskotki oraz ubranka dla dzieci Produkty nabędziemy w oficjalnym sklepie internetowym Nintendo oraz u wybranych sprzedawców. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać ewentualna dostępność My Mario na rynku polskim.

Niemniej My Mario to także krótkie animowane filmy stworzone w technologii poklatkowej. Obejrzeć je możemy na stronie serii i w momencie pisania tego tekstu dostępne było pięć odcinków trwających około minuty. Na koniec warto także wspomnieć o darmowej aplikacji Hello, Mario!, dzięki której dziecko może “bawić się” twarzą wąsatego hydraulika, tworząc za jej pomocą różne miny. Co ciekawe, po pewnym czasie Mario poczuje zmęczenie i zaśnie na jakiś czas. Dla rodziców będzie to sygnał, że dziecko również powinno zrobić sobie przerwę od ekranu. Hello, Mario! dostępne będzie na App Store, Google Play Store oraz Nintendo eShop od 19 lutego. Wczytywanie ramki mediów.