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Z Mad Maxa i Diuny prosto do Władcy Pierścieni. Nadchodzące fantasy z potężnym wzmocnieniem

Jakub Piwoński
2026/06/16 10:30
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Anya Taylor-Joy zasili obsadę filmu Polowanie na Golluma, który ma rozbudować filmowe uniwersum Śródziemia.

Prace nad nowym filmem z serii Władca Pierścieni nabierają tempa. Do obsady filmu osadzonego w świecie stworzonym przez J.R.R. Tolkiena oficjalnie dołączyła Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy dołącza do Władcy Pierścieni

Aktorka znana z takich produkcji jak Gambit królowej, Wiking, Diuna: Część druga czy Furiosa z serii Mad Max wcieli się w postać o imieniu Seren. Według najnowszych informacji bohaterka będzie elfką. Nie wiadomo jednak, czy pojawiała się wcześniej w tolkienowskim kanonie, czy została stworzona specjalnie na potrzeby filmu. Nowa produkcja powstaje pod okiem Andy’ego Serkisa, który nie tylko reżyseruje film, ale ponownie wcieli się także w Sméagola/Golluma.

W obsadzie znaleźli się również dobrze znani fanom aktorzy. Do swoich ról powrócą Elijah Wood jako Frodo Baggins, Ian McKellen jako Gandalf oraz Lee Pace jako Thranduil. W filmie wystąpią także Kate Winslet i Jamie Dornan, który ma przejąć rolę Aragorna po Viggo Mortensenie.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że akcja Polowania na Golluma rozegra się w okresie poprzedzającym wydarzenia z Drużyny Pierścienia. Fabuła ma skupić się na misji Aragorna, wysłanego przez Gandalfa na poszukiwanie Golluma, który może posiadać kluczowe informacje dotyczące Jedynego Pierścienia.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w Nowej Zelandii jeszcze w tym miesiącu. W sieci pojawiają się również spekulacje, że projekt może być początkiem zupełnie nowej trylogii osadzonej w filmowym Śródziemiu. Na razie nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

Premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku. Dla fanów twórczości Tolkiena będzie to pierwszy aktorski film osadzony w tym uniwersum od czasu zakończenia trylogii Hobbit ponad dekadę temu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/15/anya-taylor-joy-confirmed-to-star-in-the-hunt-for-gollum

Tagi:

Popkultura
Mad Max
fantasy
Władca Pierścieni
Andy Serkis
Diuna
Anya Taylor-Joy
The Hunt for Gollum
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Polowanie na Golluma
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 11:23

25 lat starszy Elijah Wood wcielający się w młodego Frodo.

To będzie zabawne.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112