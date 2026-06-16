Z Mad Maxa i Diuny prosto do Władcy Pierścieni. Nadchodzące fantasy z potężnym wzmocnieniem

Aktorka znana z takich produkcji jak Gambit królowej, Wiking, Diuna: Część druga czy Furiosa z serii Mad Max wcieli się w postać o imieniu Seren. Według najnowszych informacji bohaterka będzie elfką. Nie wiadomo jednak, czy pojawiała się wcześniej w tolkienowskim kanonie, czy została stworzona specjalnie na potrzeby filmu. Nowa produkcja powstaje pod okiem Andy’ego Serkisa, który nie tylko reżyseruje film, ale ponownie wcieli się także w Sméagola/Golluma.

Prace nad nowym filmem z serii Władca Pierścieni nabierają tempa. Do obsady filmu osadzonego w świecie stworzonym przez J.R.R. Tolkiena oficjalnie dołączyła Anya Taylor-Joy.

W obsadzie znaleźli się również dobrze znani fanom aktorzy. Do swoich ról powrócą Elijah Wood jako Frodo Baggins, Ian McKellen jako Gandalf oraz Lee Pace jako Thranduil. W filmie wystąpią także Kate Winslet i Jamie Dornan, który ma przejąć rolę Aragorna po Viggo Mortensenie.

Przypomnijmy, że akcja Polowania na Golluma rozegra się w okresie poprzedzającym wydarzenia z Drużyny Pierścienia. Fabuła ma skupić się na misji Aragorna, wysłanego przez Gandalfa na poszukiwanie Golluma, który może posiadać kluczowe informacje dotyczące Jedynego Pierścienia.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w Nowej Zelandii jeszcze w tym miesiącu. W sieci pojawiają się również spekulacje, że projekt może być początkiem zupełnie nowej trylogii osadzonej w filmowym Śródziemiu. Na razie nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

Premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku. Dla fanów twórczości Tolkiena będzie to pierwszy aktorski film osadzony w tym uniwersum od czasu zakończenia trylogii Hobbit ponad dekadę temu.