Yungblud i Aerosmith wydają wspólny singiel "My Only Angel”. Wspólna EP-ka ukaże się jeszcze w tym roku

Yungblud i Aerosmith połączyli siły w nowym singlu “My Only Angel”, który miał premierę dzisiaj (19 września). To pierwsze oryginalne nagranie Aerosmith od ponad 12 lat.
Yungblud i Aerosmith połączyli siły w nowym singlu “My Only Angel”, który miał premierę dziś, czyli 19 września. To pierwsze oryginalne nagranie Aerosmith od ponad 12 lat.
Yungblud i Aerosmith wydali wspólny singiel
Muzycy spotkali się na scenie już wcześniej w tym miesiącu podczas gali MTV VMAs 2025, gdzie Steven Tyler i Joe Perry wystąpili u boku Yungbluda w hołdzie dla Ozzy’ego Osbourne’a. Wtedy też potwierdzili, że pracują nad wspólną EP-ką “One More Time”, która ma się ukazać pod koniec roku.
Nowy singiel “My Only Angel” otwiera emocjonalny wokal Stevena Tylera, po którym następuje mocne hardrockowe solo gitarowe.Utwór łączy euforyczny refren z dudniącą linią basu, miękkim fortepianem i przestrzennymi gitarami, a tekst oscyluje wokół miłości, tęsknoty i pożegnania. Już teraz możecie posłuchać utworu na kanale Aerosmith, natomiast oficjalny teledysk zadebiutuje już dziś o godz. 17:00 polskiego czasu na YouTube, ale tym razem na kanale Yungblud.
Premiera wspólnej EP-ki Yungblud i Aerosmith “One More Time” odbędzie się 21 listopada 2025 nakładem Capitol Records, a produkcją zajmie się Matt Schwartz. Płyta będzie zawierała cztery nowe utwory stworzone wspólnie przez Aerosmith i Yungbluda oraz nowy miks klasyka “Back In The Saddle”. Okładkę zaprojektował Joe Foti z luksusowej marki Chrome Hearts i jest to pierwsza taka współpraca w historii firmy.
GramTV przedstawia:
Dla Aerosmith “My Only Angel” to pierwszy nowy materiał od czasu albumu “Music From Another Dimension!” z 2012 roku oraz od zakończenia kariery koncertowej w 2024, gdy Tyler zmagał się z kontuzją głosu. Yungblud natomiast wydał w czerwcu pierwszą część swojego czwartego, podwójnego albumu “Idols”. Wiosną 2026 roku wyruszy w największą jak dotąd trasę po arenach w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!