Yungblud i Aerosmith wydają wspólny singiel "My Only Angel”. Wspólna EP-ka ukaże się jeszcze w tym roku

Yungblud i Aerosmith połączyli siły w nowym singlu “My Only Angel”, który miał premierę dziś, czyli 19 września. To pierwsze oryginalne nagranie Aerosmith od ponad 12 lat. Yungblud i Aerosmith wydali wspólny singiel Muzycy spotkali się na scenie już wcześniej w tym miesiącu podczas gali MTV VMAs 2025, gdzie Steven Tyler i Joe Perry wystąpili u boku Yungbluda w hołdzie dla Ozzy’ego Osbourne’a. Wtedy też potwierdzili, że pracują nad wspólną EP-ką “One More Time”, która ma się ukazać pod koniec roku.

Nowy singiel “My Only Angel” otwiera emocjonalny wokal Stevena Tylera, po którym następuje mocne hardrockowe solo gitarowe. Utwór łączy euforyczny refren z dudniącą linią basu, miękkim fortepianem i przestrzennymi gitarami, a tekst oscyluje wokół miłości, tęsknoty i pożegnania. Już teraz możecie posłuchać utworu na kanale Aerosmith, natomiast oficjalny teledysk zadebiutuje już dziś o godz. 17:00 polskiego czasu na YouTube, ale tym razem na kanale Yungblud. Premiera wspólnej EP-ki Yungblud i Aerosmith “One More Time” odbędzie się 21 listopada 2025 nakładem Capitol Records, a produkcją zajmie się Matt Schwartz. Płyta będzie zawierała cztery nowe utwory stworzone wspólnie przez Aerosmith i Yungbluda oraz nowy miks klasyka “Back In The Saddle”. Okładkę zaprojektował Joe Foti z luksusowej marki Chrome Hearts i jest to pierwsza taka współpraca w historii firmy.

Dla Aerosmith “My Only Angel” to pierwszy nowy materiał od czasu albumu “Music From Another Dimension!” z 2012 roku oraz od zakończenia kariery koncertowej w 2024, gdy Tyler zmagał się z kontuzją głosu. Yungblud natomiast wydał w czerwcu pierwszą część swojego czwartego, podwójnego albumu “Idols”. Wiosną 2026 roku wyruszy w największą jak dotąd trasę po arenach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Oficjalny teledysk: