Youtuber postawił sobie za cel stworzenie remake'u God of War w 5 dni

Premiera God of War: Ragnarok coraz bliżej. Wiemy już, że najnowsza odsłona przygód Kratosa jest udaną produkcją. Pojawiające się w sieci recenzje nie pozostawiają złudzeń. Przede wszystkim zachęcamy Was do zapoznania się naszą opinią. Zdradzę tylko, że Mateusz ocenił grę bardzo wysoko, bo aż na 9.1 w 10 stopniowej skali. A jeśli jesteście żądni innych projektów z Bogiem Wojny w roli głównej, to zwróćcie uwagę na dokonania tego youtubera.

God of War stworzony przez fana

Użytkownik o nicku DanCS postawił sobie za cel stworzenie „remake'u” God of War w zaledwie 5 dni. No cóż, plan ambitny, ale od razu wiadomo, że nieco przesadzony. Oczywiście, wideo ma charakter humorystyczny, a całość przypominać może zabawny eksperyment zrodzony z nudy. Relacje z tworzenia „remake'u” znajdziecie poniżej.



Nie można odmówić internetowemu twórcy pomysłowości i zawziętości. Kilka celów udało mu się zrealizować, a Kratos nawet rzuca toporem, który, co najważniejsze, wraca! W ostatnich minutach wideo możemy zobaczyć końcowy efekt prac i jak na 5 dni starań, to nawet nie jest tak tragicznie.