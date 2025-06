YouTube wprowadza zmiany w zasadach transmisji na żywo. Platforma podnosi minimalny wiek dla streamerów

Niespełnienie tego warunku może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak wyłączenie czatu na żywo. Konto twórcy może też tymczasowo stracić dostęp do funkcji czatu na żywo lub innych narzędzi. Google zapowiada dalsze kroki w egzekwowaniu nowych regulacji. W przyszłości live streamy niezgodne z zasadami mogą zostać usunięte z platformy. Istnieje także ryzyko, że konto twórcy tymczasowo straci możliwość prowadzenia jakichkolwiek transmisji na żywo.

Od 22 lipca podnosimy minimalny wiek wymagany do prowadzenia transmisji na żywo do 16 lat. Oznacza to, że twórcy muszą mieć co najmniej 16 lat, aby prowadzić transmisje na żywo na YouTube. Dodatkowo w przypadku transmisji na żywo z udziałem osób w wieku 13–15 lat bez widocznego towarzystwa osoby dorosłej czat na żywo może zostać wyłączony, a konto może tymczasowo utracić dostęp do czatu na żywo lub innych funkcji. Pamiętaj, że w przyszłości planujemy usuwać takie transmisje, a konto może tymczasowo stracić możliwość transmitowania na żywo. – czytamy na stronie supportu Google.