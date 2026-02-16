Zaloguj się lub Zarejestruj

YouTube uderza w adblocki: Brak sekcji komentarzy i opisów filmów

Mikołaj Berlik
2026/02/16 19:30
Google ukarze nas za próbę uniknięcia reklam.

Użytkownicy YouTube’a na całym świecie raportują nową metodę walki z blokowaniem reklam. Tym razem Google nie tylko spowalnia ładowanie filmów czy wyświetla ostrzeżenia, ale całkowicie blokuje dostęp do kluczowych funkcji serwisu, takich jak sekcja komentarzy oraz opisy pod wideo.

YouTube
YouTube

YouTube – "Komentarze zostały wyłączone"

W ostatnich dniach na Reddicie oraz platformie X pojawiły się dziesiątki zgłoszeń od osób, które przy próbie zjechania pod film widzą komunikat: „Komentarze są wyłączone”. Problem występuje niemal przy każdym materiale, niezależnie od kanału czy tematyki. Okazuje się, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych przypadków jest używanie rozszerzeń blokujących reklamy lub przeglądarek z wbudowanymi filtrami (np. Brave).

Oprócz komentarzy, wielu użytkowników traci dostęp do opisu filmu, co uniemożliwia sprawdzenie linków, rozdziałów wideo czy źródeł informacji. Problem dotyczy też Premium. Co ciekawe, blokady doświadczają również subskrybenci YouTube Premium, którzy zapomnieli wyłączyć adblocka działającego w tle – platforma wydaje się karać za samą obecność aktywnego rozszerzenia. Na ten moment tradycyjne odświeżanie strony czy czyszczenie pamięci podręcznej nie pomaga. Funkcje wracają do normy natychmiast po całkowitym wyłączeniu blokera reklam.

To nie pierwszy agresywny ruch YouTube’a w stronę popularyzacji wersji Premium. Wcześniej serwis testował m.in. całkowite blokowanie odtwarzacza po obejrzeniu trzech filmów z adblockiem czy celowe obniżanie wydajności przeglądarki.

Dla osób, które chcą „protestować” przeciwko tym praktykom, pojawia się ciekawa alternatywa związana z VPN. W związku z nowymi przepisami w Wietnamie, tamtejszy rząd nakazał YouTube’owi umożliwienie pominięcia każdej reklamy po maksymalnie 5 sekundach – tunelowanie połączenia przez ten kraj staje się więc popularnym sposobem na lżejsze doświadczenie z reklamami.

Źródło:https://www.androidauthority.com/youtube-ad-blocker-comments-turned-off-3641167/

Mikołaj Berlik
Komentarze
3
TheDoc
Gramowicz
Dzisiaj 21:18

Dlatego mam dwa różne adblocki na raz więc zawsze, któryś zadziała

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 21:15

Mam nadzieję, że wymyślą adblocka też i na to

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 20:37

Jak nie widać różnicy między premium to dlaczego ktoś miałby za to jeszcze płacić, nie małe zresztą pieniądze?




