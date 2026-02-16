YouTube uderza w adblocki: Brak sekcji komentarzy i opisów filmów

Użytkownicy YouTube’a na całym świecie raportują nową metodę walki z blokowaniem reklam. Tym razem Google nie tylko spowalnia ładowanie filmów czy wyświetla ostrzeżenia, ale całkowicie blokuje dostęp do kluczowych funkcji serwisu, takich jak sekcja komentarzy oraz opisy pod wideo.

YouTube – "Komentarze zostały wyłączone"

W ostatnich dniach na Reddicie oraz platformie X pojawiły się dziesiątki zgłoszeń od osób, które przy próbie zjechania pod film widzą komunikat: „Komentarze są wyłączone”. Problem występuje niemal przy każdym materiale, niezależnie od kanału czy tematyki. Okazuje się, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych przypadków jest używanie rozszerzeń blokujących reklamy lub przeglądarek z wbudowanymi filtrami (np. Brave).