Koniec dobrego. ChatGPT zacznie wkrótce wyświetlać reklamy

Jakub Piwoński
2026/01/17 18:00
Na szczęście dane użytkowników pozostaną chronione.

OpenAI zapowiedziało wprowadzenie reklam w ChatGPT. Co jednak istotne, firma zapewnia, że konwersacje użytkowników nigdy nie zostaną sprzedane reklamodawcom. Testy rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych w darmowej wersji oraz w podstawowym abonamencie ChatGPT Go. Reklamy mają pojawiać się na dole odpowiedzi i będą wyraźnie oznaczone, a użytkownicy będą mogli je pominąć lub wyłączyć personalizację.

ChatGPT z reklamami

Najlepsze reklamy są przydatne, zabawne i pomagają odkrywać nowe produkty” — pisze Fidji Simo, dyrektor ds. aplikacji w OpenAI. Firma zaznacza, że reklamy nie wpłyną na treść odpowiedzi ChatGPT i nie będą wyświetlane osobom poniżej 18. roku życia ani przy tematach wrażliwych, takich jak zdrowie czy polityka. Subskrypcje ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise, jak łatwo się domyślić, pozostaną wolne od reklam.

Testy reklam mają na celu uczynienie sztucznej inteligencji bardziej dostępną, a jednocześnie wspieranie misji OpenAI, by AI „przynosiła korzyści całej ludzkości”. Firma, która w 2025 roku osiągnęła ponad 13 miliardów dolarów przychodu, liczy na dalszy wzrost w kolejnych latach.

Co ciekawe, ujawniono także, że OpenAI rozwija współpracę z Disneyem. W jaki sposób? Platforma Sora pozwoli generować filmy inspirowane użytkownikami z postaciami z Disneya, Marvela, Pixara i Gwiezdnych Wojen, a premiera funkcji przewidziana jest na początek 2026 roku.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




