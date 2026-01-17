Koniec dobrego. ChatGPT zacznie wkrótce wyświetlać reklamy

OpenAI zapowiedziało wprowadzenie reklam w ChatGPT. Co jednak istotne, firma zapewnia, że konwersacje użytkowników nigdy nie zostaną sprzedane reklamodawcom. Testy rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych w darmowej wersji oraz w podstawowym abonamencie ChatGPT Go. Reklamy mają pojawiać się na dole odpowiedzi i będą wyraźnie oznaczone, a użytkownicy będą mogli je pominąć lub wyłączyć personalizację.

ChatGPT z reklamami

„Najlepsze reklamy są przydatne, zabawne i pomagają odkrywać nowe produkty” — pisze Fidji Simo, dyrektor ds. aplikacji w OpenAI. Firma zaznacza, że reklamy nie wpłyną na treść odpowiedzi ChatGPT i nie będą wyświetlane osobom poniżej 18. roku życia ani przy tematach wrażliwych, takich jak zdrowie czy polityka. Subskrypcje ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise, jak łatwo się domyślić, pozostaną wolne od reklam.