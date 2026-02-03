Sam Neill, Jeff Goldblum i Laura Dern wracają do Parku Jurajskiego

Zbliża się Super Bowl – finał NFL, który od lat przyciąga nie tylko fanów sportu, ale i miliony fanów popkultury. To właśnie podczas tego wydarzenia prezentowane są najdroższe i najbardziej spektakularne spoty, często promujące hollywoodzkie produkcje lub kultowe marki. W tym roku uwagę przyciąga reklama przygotowana przez Xfinity, która sięga po jedną z ikon popkultury – Park Jurajski.

Park Jurajski ożywa dzięki Xfinity

To połączenie nie zaszło przypadkowo. Warto tu wyjaśnić, że Xfinity, należy do medialnego giganta Comcast. Do niego należy takżę studio Universal, które dzierży prawa do serii Park Jurajski. Na skutek tego postanowiono odtworzyć klimat oryginalnego parku w zupełnie nowej odsłonie. Spot reklamowy wykorzystuje kluczowy motyw fabularny filmu – odcięcie parku od energii elektrycznej, co w klasycznej historii prowadziło do chaosu i dramatycznych wydarzeń. W reklamie Xfinity pojawia się jednak nowy zwrot akcji: firma ratuje sytuację, a bohaterowie przeżywają alternatywną wersję wydarzeń, w której niebezpieczeństwa zostają zażegnane.