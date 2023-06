YouTube oferuje swoim użytkownikom tzw. subskrypcję rodzinną, w ramach której można udostępniać subskrypcję YouTube Premium lub YouTube Music Premium nawet 5 osobom, które ze sobą mieszkają. I na tym zamierza oprzeć walkę ze współdzieleniem kont. Podobnie jak Netflix, który postanowił ukrócić udostępnianie znajomym i rodzinie nie zamieszkującym pod wspólnym dachem.

Osoby korzystające ze wspólnego konta zaczną otrzymywać komunikat upominający ich, że powinni używać go na terenie swojego gospodarstwa domowego bądź kupić własną subskrypcję YouTube TV. Jest to identyczny sposób, jak to co zrobił Netflix. Następnym krokiem zapewne będą straszaki w postaci naliczania kwot za współdzielenie i weryfikacja urządzeń.

YouTube poszedł w ślady Netflksa i zwalcza współdzielenie kont

Póki co najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się plan rodzinny usługi subskrypcyjnej YouTube Premium, za który w Polsce trzeba zapłacić 35,99 zł. Jeśli chcemy działać solowo to trzeba liczyć się z wydatkiem 23,99 i wtedy mamy YT Premium i YT Music, albo jeśli zdecydujemy się jedynie na muzykę, to wtedy koszt spada do 19,99 zł. W każdym wypadku mamy opcję miesiąca próbnego.