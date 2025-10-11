YouTube Live traci grunt pod nogami. Największy spadek oglądalności od lat

Raport Streamscharts ujawnia, że nasycenie rynku streamingowego i lukratywność TikTok Live zepchnęły giganta poniżej 50% udziałów.

Z najnowszych danych dotyczących sektora transmisji na żywo wynika, że platforma YouTube Live, dotychczas uznawana za jednego z gigantów, po raz pierwszy od lat odczuwa poważne skutki narastającej konkurencji. Platformy takie jak Kick i TikTok od pewnego czasu walczą o dominację, starając się przejąć udziały rynkowe należące do filarów streamingu – YouTube i Twitcha – które obecnie zaczynają odczuwać tę presję. YouTube Live traci dominację – po raz pierwszy od lat spadek poniżej 50% udziałów rynku Raport Streamscharts analizujący „Global Livestreaming Landscape” w trzecim kwartale 2025 roku ujawnił zauważalny regres YouTube Live w porównaniu do poprzedniego kwartału. Platforma odnotowała spadek liczby oglądanych godzin o ponad 10%. W rezultacie, jej udział w rynku po raz pierwszy od lat spadł poniżej 50%.

Mimo że YouTube Live wciąż zajmuje główną pozycję, raport precyzuje, że platforma odnotowała spadek oglądanych godzin o 10,6%. Analiza Streamscharts potwierdza, że przestrzeń streamingowa osiągnęła wysoki poziom nasycenia. Raport objął swoim zasięgiem wszystkie główne i te rozwijające się platformy streamingowe na całym świecie. Do platform uwzględnionych w badaniu zaliczają się YouTube, Twitch, TikTok, Kick, a także SOOP Korea, CHZZK, Rumble oraz NimoTV.

To właśnie rywalizacja, zwłaszcza ze strony TikTok Live, przyczynia się do osłabienia dotychczasowej dominacji YouTube Live. TikTok w ostatnich latach przekształcił się w potężną platformę, stając się niezwykle atrakcyjny dla streamerów pragnących czerpać zyski. Funkcje monetyzacyjne oferowane przez TikTok są tak lukratywne, że stają się nie do pominięcia dla twórców. W efekcie, TikTok Live kontroluje obecnie 31,4% rynku transmisji na żywo. Co istotne, 4,4% udziałów TikTok na rynku streamingu jest obecnie dedykowane grom. Nawet przy utrzymującej się fali kontrowersji, platforma Kick kontynuuje swój wzrost. Pomimo ścisłego nadzoru, jaki jest na nią nałożony, nie powstrzymało to streamerów przed masowym migrowaniem do serwisu, traktując go jako atrakcyjną, dodatkową opcję dla swoich audycji. Mimo odnotowanego spadku YouTube Live nadal ma 45% udziałów na rynku. Jednak fakt, że udziały platformy po raz pierwszy od wielu lat spadły poniżej progu 50%, jest wyraźnym sygnałem, jak zacięta stała się walka o widza w trzecim kwartale 2025 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



