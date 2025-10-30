YouTube aktualizuje politykę dla brutalnych klipów z gier. GTA 6 może testować granice

Nasze zasady ewoluują wraz z cyfrowym światem. Wprowadzamy te zmiany, aby nadążać za nowymi trendami, takimi jak hazard z wykorzystaniem dóbr cyfrowych, oraz aby lepiej dostosować wytyczne dotyczące treści dla dorosłych do standardów branżowych.

Od 17 listopada 2025 roku wzmocnimy egzekwowanie naszych Wytycznych Społeczności dotyczących hazardu online oraz graficznej przemocy w grach.

YouTube będzie oceniał wideo na podstawie kilku kryteriów. Decyzja o nałożeniu ograniczenia wiekowego będzie zależała od łącznego czasu trwania brutalnych scen, tego, czy przemoc jest głównym i centralnym punktem całego filmu, oraz poziomu realizmu w przedstawieniu postaci w grze.

Treści związane z hazardem online

Obecna polityka zakazuje treści kierujących widzów do stron lub aplikacji hazardowych online, które nie są certyfikowane przez Google. Teraz egzekwowanie obejmie także hazard z użyciem innych przedmiotów o wartości pieniężnej, w tym dóbr cyfrowych (np. skórek do gier, kosmetyków i NFT).

Treści dotyczące kasyn społecznościowych

Aktualizujemy podejście do gier kasynowych, w których nie obstawia się ani nie wypłaca rzeczywistej wartości pieniężnej. Treści przedstawiające, promujące lub ułatwiające korzystanie z serwisów kasyn społecznościowych będą teraz ograniczone wiekowo.

Graficzna przemoc w grach

Oprócz istniejących wytycznych dotyczących przemocy w grach, dodatkowa, niewielka część materiałów z realistycznymi postaciami ludzkimi, ukazująca sceny tortur lub masowej przemocy wobec postaci niebiorących udziału w walkach, będzie teraz również ograniczona wiekowo.