YouTube aktualizuje politykę dla brutalnych klipów z gier. GTA 6 może testować granice

Platforma YouTube ogłosiła rozszerzenie polityki dotyczącej brutalnych treści w grach wideo. Zmiany, które wejdą w życie 17 listopada, wydają się być posunięciem mającym na celu zarządzanie spodziewaną ogromną falą materiałów wideo związanych z wyczekiwaną premierą Grand Theft Auto 6.
Brutalne klipy z gier wideo mogą trafić pod restrykcje YouTube
YouTube postanowił nałożyć restrykcje wiekowe na dodatkową, choć niewielką, grupę treści pochodzących z gier wideo. Ograniczenia te będą stosowane w przypadkach, gdy filmy skupiają się na scenach tortur lub przedstawiają masową przemoc skierowaną przeciwko postaciom niebiorącym udziału w walce, pod warunkiem że te postacie wyglądają realistycznie, jak ludzie.
Od 17 listopada 2025 roku wzmocnimy egzekwowanie naszych Wytycznych Społeczności dotyczących hazardu online oraz graficznej przemocy w grach.
Nasze zasady ewoluują wraz z cyfrowym światem. Wprowadzamy te zmiany, aby nadążać za nowymi trendami, takimi jak hazard z wykorzystaniem dóbr cyfrowych, oraz aby lepiej dostosować wytyczne dotyczące treści dla dorosłych do standardów branżowych.
YouTube będzie oceniał wideo na podstawie kilku kryteriów. Decyzja o nałożeniu ograniczenia wiekowego będzie zależała od łącznego czasu trwania brutalnych scen, tego, czy przemoc jest głównym i centralnym punktem całego filmu, oraz poziomu realizmu w przedstawieniu postaci w grze.
Treści związane z hazardem online
Obecna polityka zakazuje treści kierujących widzów do stron lub aplikacji hazardowych online, które nie są certyfikowane przez Google. Teraz egzekwowanie obejmie także hazard z użyciem innych przedmiotów o wartości pieniężnej, w tym dóbr cyfrowych (np. skórek do gier, kosmetyków i NFT).
Treści dotyczące kasyn społecznościowych
Aktualizujemy podejście do gier kasynowych, w których nie obstawia się ani nie wypłaca rzeczywistej wartości pieniężnej. Treści przedstawiające, promujące lub ułatwiające korzystanie z serwisów kasyn społecznościowych będą teraz ograniczone wiekowo.
Graficzna przemoc w grach
Oprócz istniejących wytycznych dotyczących przemocy w grach, dodatkowa, niewielka część materiałów z realistycznymi postaciami ludzkimi, ukazująca sceny tortur lub masowej przemocy wobec postaci niebiorących udziału w walkach, będzie teraz również ograniczona wiekowo.
Eksperci wskazują, że to właśnie Grand Theft Auto 5 i przede wszystkim nadchodząca szósta odsłona serii są tytułami, które najprawdopodobniej poddadzą testowi regułę dotyczącą „masowej przemocy wobec postaci niebiorących udziału w walkach”. Wszystkie filmy, na które YouTube nałoży ograniczenie wiekowe, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają ukończone 18 lat. Istniejące już materiały wideo mogą zostać objęte ograniczeniem wiekowym lub nawet usunięte z serwisu.
