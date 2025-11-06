Yogscast Games zapowiada dwie gry roguelike. Oto Infinity Sweeper oraz The Gate Must Stand

Yogscast Games zapowiada Infinity Sweeper oraz The Gate Must Stand. Wydawca podkreśla, że współpraca przy obu projektach pokazuje jego zaangażowanie we wspieranie jednoosobowych i mikro-studiów developerskich. Obie gry trafią na rynek w pierwszej połowie 2026 roku.

Zapowiedziano dwa nowe roguelike’i

Infinity Sweeper to połączenie klasycznego Sapera z mechanikami roguelike. Gracze muszą odsłaniać bezpieczne pola na planszy, unikając przy tym pułapek. Każdy poziom wprowadza jednak dodatkowe utrudnienia takie jak fałszywe wskazówki czy losowe obiekty, które komplikują rozgrywkę.