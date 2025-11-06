Yogscast Games zapowiada dwie gry roguelike. Oto Infinity Sweeper oraz The Gate Must Stand

Yogscast Games ogłosiło, że zajmie się wydaniem dwóch niezależnych gier roguelike – logiczną łamigłówką Infinity Sweeper oraz tower defense The Gate Must Stand.
Yogscast Games zapowiada Infinity Sweeper oraz The Gate Must Stand. Wydawca podkreśla, że współpraca przy obu projektach pokazuje jego zaangażowanie we wspieranie jednoosobowych i mikro-studiów developerskich. Obie gry trafią na rynek w pierwszej połowie 2026 roku.
Zapowiedziano dwa nowe roguelike’i
Infinity Sweeper to połączenie klasycznego Sapera z mechanikami roguelike. Gracze muszą odsłaniać bezpieczne pola na planszy, unikając przy tym pułapek. Każdy poziom wprowadza jednak dodatkowe utrudnienia takie jak fałszywe wskazówki czy losowe obiekty, które komplikują rozgrywkę.
Za grę odpowiada Longshot Studio. Założyciel studia powiedział:
Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Yogscast Games. Rozumieją naszą wizję, to idealne połączenie. Chcieliśmy stworzyć grę, która przypomni klimat dawnych lat, ale jednocześnie trafi do fanów współczesnych indyków i roguelite’ów. Nie możemy się doczekać, aż gracze wypróbują demo dostępne już na Steamie.
The Gate Must Stand to z kolei roguelike tower defense w mrocznym świecie. W tej produkcji gracze muszą bronić miasta Belrak przed najeźdźcami. Wybierają bohatera, rozmieszczają jednostki i łączą umiejętności, aby tworzyć potężniejsze ataki.
Gra osadzona jest w mrocznym świecie fantasy. To już trzecia wspólna produkcja Yogscast Games i chińskiej firmy Gamersky Games, której celem jest promowanie gier tworzonych w Chinach na rynkach światowych. CEO Gamersky, Brandon Zhang powiedział:
Jesteśmy zachwyceni, że po raz trzeci współpracujemy z Yogscast Games. Chcemy stworzyć nową odsłonę tower defense, taką, która trzyma gracza w samym środku bitwy.
GramTV przedstawia:
Dyrektor zarządzający Yogscast Games, Simon Byron, podsumował współpracę słowami:
Niektórzy mówią, że roguelike’ów jest już za dużo. My mówimy: “nigdy dość”. Cieszymy się, że Longshot Studio dołącza do naszej rodziny, a jednocześnie wracamy do współpracy z Gamersky.
Byron dodaje, że obie gry zaoferują emocjonujące, pełne napięcia potyczki oraz satysfakcję z wygranej. Szykujcie się zatem na intrygujące Infinity Sweeper po walki z apokaliptycznymi bossami w The Gate Must Stand.
