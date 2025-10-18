Zaloguj się lub Zarejestruj

Yoda mógł mieć zupełnie inny kolor. Raz pojawił się w swojej oryginalnej wersji

Radosław Krajewski
2025/10/18 12:00
0
0

Ciężko wyobrazić sobie tego popularnego Mistrza Jedi w innym kolorze niż zielonym.

Yoda mógł wyglądać zupełnie inaczej. W archiwalnych materiałach dotyczących filmu Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje, odkryto, że legendarny Mistrz Jedi początkowo miał mieć nie zielony, a niebieski kolor skóry. To znacząco zmieniłoby jego rozpoznawalny dziś wizerunek.

Yoda
Yoda

Yoda mógł być niebieski niczym Na’vi z Avatara

Pierwsze wzmianki o tym pochodzą z oryginalnego scenariusza George’a Lucasa. W opisie sceny, w której Luke Skywalker po raz pierwszy spotyka Yodę, pojawia się wyraźna sugestia, że mistrz jest niewielkim, niebieskawym stworzeniem ubranym w łachmany.

Tajemniczo stojący naprzeciwko Luke’a mały, niebieskawy stwór, nie wyższy niż sześćdziesiąt centymetrów. To pomarszczone maleństwo ubrane jest w podarte szaty – czytamy w oryginalnej wersji scenariusza.

Ślad tej pierwotnej koncepcji można odnaleźć także w pierwszych wydaniach komiksowej adaptacji filmu stworzonej przez Marvel Comics. Rysownicy bazowali na wczesnej wersji scenariusza, dlatego w komiksie Yoda faktycznie miał niebieską skórę i nieco inny wygląd twarzy. W późniejszych dodrukach wizerunek został poprawiony, by lepiej odpowiadał filmowemu oryginałowi.

Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje – oryginalny wygląd Yody
Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje – oryginalny wygląd Yody

GramTV przedstawia:

Zmiana koloru skóry miała najprawdopodobniej praktyczne uzasadnienie. Gdyby Yoda pozostał niebieski, mógłby zlewać się wizualnie z duchem Obi-Wana Kenobiego, który w filmie pojawia się w błękitnej, eterycznej postaci. Zielona skóra pozwoliła więc uniknąć wizualnego chaosu i uczyniła Yodę postacią jeszcze bardziej wyjątkową.

Dziś trudno sobie wyobrazić Mistrza Jedi w innym kolorze niż zielony. Ostateczna decyzja twórców nie tylko ukształtowała wygląd jednej z najbardziej kultowych postaci w historii kina, lecz także wpłynęła na projekt całej jego rasy, znanej później między innymi dzięki postaciom Yaddle i Grogu.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/star-wars-movies/yoda-was-originally-supposed-to-be-blue-in-star-wars-the-empire-strikes-back/

Tagi:

Popkultura
Star Wars
grafika
Gwiezdne wojny
komiks
Lucasfilm Ltd.
zmiany
George Lucas
Yoda
Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112