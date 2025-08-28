Year 5 Pass do SnowRunnera startuje 4 września. Wsparcie dla wersji na Switcha i Maca dobiega końca

Fani SnowRunnera będą mieli jednocześnie powody do zadowolenia, jak i do smutku. Wszystko zależy od tego na czym grają.

Twórcy SnowRunnera potwierdzili, że Year 5 Pass zadebiutuje już 4 września, równocześnie z premierą finałowego sezonu przepustki z czwartego roku. Niestety tego samego dnia zakończone zostanie bieżące wsparcie dla wersji gry na Nintendo Switch i macOS, co wywołało niemałe poruszenie wśród graczy.

SnowRunner z nową zawartością i końcem wsparcia dla Switcha i Maca

Rozpoczynający się Sezon 16: High Voltage przyniesie trzy nowe ciężarówki: HIB Billert 1980, PLAD 440 “Buddy” oraz Sleiter ST 833 “Chimera”. Gracze będą mogli wykorzystać je podczas zadań związanych z naprawą infrastruktury w stanie Waszyngton i uruchamianiem elektrowni wodnej. Oprócz pojazdów, nadchodzący sezon zaoferuje również trzy zupełnie nowe mapy, co wprowadzi świeże wyzwania i kolejne godziny rozgrywki. Choć szczegóły nowej przepustki zostaną ujawnione bliżej premiery, można się spodziewać sprawdzonego schematu, który wygląda następująco: cztery sezony z nowymi mapami, pojazdami i dodatkowymi zadaniami.