Zaloguj się lub Zarejestruj

Year 5 Pass do SnowRunnera startuje 4 września. Wsparcie dla wersji na Switcha i Maca dobiega końca

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/28 11:40
0
0

Fani SnowRunnera będą mieli jednocześnie powody do zadowolenia, jak i do smutku. Wszystko zależy od tego na czym grają.

Twórcy SnowRunnera potwierdzili, że Year 5 Pass zadebiutuje już 4 września, równocześnie z premierą finałowego sezonu przepustki z czwartego roku. Niestety tego samego dnia zakończone zostanie bieżące wsparcie dla wersji gry na Nintendo Switch i macOS, co wywołało niemałe poruszenie wśród graczy.

SnowRunner
SnowRunner

SnowRunner z nową zawartością i końcem wsparcia dla Switcha i Maca

Rozpoczynający się Sezon 16: High Voltage przyniesie trzy nowe ciężarówki: HIB Billert 1980, PLAD 440 “Buddy” oraz Sleiter ST 833 “Chimera”. Gracze będą mogli wykorzystać je podczas zadań związanych z naprawą infrastruktury w stanie Waszyngton i uruchamianiem elektrowni wodnej. Oprócz pojazdów, nadchodzący sezon zaoferuje również trzy zupełnie nowe mapy, co wprowadzi świeże wyzwania i kolejne godziny rozgrywki. Choć szczegóły nowej przepustki zostaną ujawnione bliżej premiery, można się spodziewać sprawdzonego schematu, który wygląda następująco: cztery sezony z nowymi mapami, pojazdami i dodatkowymi zadaniami.

Największą kontrowersją jest jednak ogłoszenie studia Saber Interactive dotyczące wersji gry na konsolę Nintendo Switch oraz komputery Mac. Użytkownicy tych sprzętów nie otrzymają już aktualizacji i wydarzeń na żywo, z kolei crossplay przestanie działać w listopadzie. Gracze nadal będą mogli cieszyć się grą, jednak dalszy rozwój i nowe funkcje ominą te wersje. Na pocieszenie potwierdzono, że tryb multiplayer i mody pozostaną dostępne na obu platformach.

Saber Interactive w oświadczeniu zaznaczyło:

GramTV przedstawia:

Switch i Mac nie będą już otrzymywać aktualizacji live-ops (crossplay działa do listopada). Multiplayer pozostaje dostępny, mody również, od teraz gra należy do was na tych platformach!

Mimo zakończenia wsparcia dla części wersji, SnowRunner wciąż rozwija się dynamicznie. Saber pracuje obecnie nad RoadCraft, Expeditions: A MudRunner Game, a także nową grą ciężarówkową Road Kings i intrygującym Docked.

Źródło:https://traxion.gg/snowrunners-year-5-pass-set-to-go-live-with-ongoing-support-for-switch-and-mac-versions-ending-soon

Tagi:

News
Nintendo Switch
Mac
symulator
Saber Interactive
przepustka sezonowa
Symulatory
sezony
MacOS
koniec wsparcia
SnowRunner
nowa zawartość
symulator samochodowy
Nintendo Switch 2
aktualizacja gry
year pass
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112