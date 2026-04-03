Potężny Superbike trafia do Ride 6. Dwa nowe DLC sięgają po włoskie i japońskie motocykle

Do symulatora motocyklowego Ride 6 trafiły dwa nowe dodatki DLC inspirowane Japonią i Włochami, które wprowadzają do gry cztery nowe maszyny. Oba DLC są dostępne bez dodatkowych opłat dla posiadaczy edycji Deluxe lub Ultimate gry, jednak nie wchodzą w skład żadnego z dostępnych Season Passów. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji gry.

Honda CBR 600 RR RM z 2024 roku to najnowszy motocykl sportowy klasy 600 cm3 od Hondy, wyposażony między innymi w kontrolę trakcji oraz system ABS. Jego masa nie przekracza 200 kilogramów. Dzięki temu, a także owiewkom inspirowanym MotoGP, sprawdza się zarówno na torze, jak i na drodze. Podobną wszechstronnością wyróżnia się Yamaha YZF-R1M z 2024 roku. Choć napędzana jest czterocylindrowym silnikiem rzędowym, zastosowany wał korbowy typu crossplane zapewnia charakterystyczne brzmienie oraz moc sięgającą 200 KM, co powinno przełożyć się na szalone wrażenia z jazdy w grze.

Zawartość Made in Italy Bikes Pack:

Ducati Panigale V4 S EM (2025)

Aprilia RSV4 Factory E5 (2024)

Jednym z najbardziej pożądanych motocykli w nowych dodatkach jest Ducati Panigale V4 S EM z 2025 roku, który wykorzystuje charakterystyczny dla Ducati układ rozrządu desmodromicznego, generując ponad 200 KM w standardowej wersji. Równie imponująco prezentuje się Aprilia RSV4 Factory E5 z 2024 roku, osiągająca do 13 000 obr./min i oferująca moc na poziomie 220 KM. Według producenta jest to najmocniejszy dopuszczony do ruchu drogowego superbike na świecie. Zarówno w rzeczywistości, jak i w grze, motocykl wyposażony jest w zaawansowane systemy wspomagające jazdę, które pomagają okiełznać tę ogromną moc.

Pakiety Made in Japan Bikes Pack oraz Made in Italy Bikes Pack są już dostępne. Cena każdego z dodatków wynosi zaledwie 9 złotych (na platformach Steam i Epic). Studio Milestone zapowiada dalsze wsparcie dla gry. Nowe motocykle i trasy mają być dodawane aż do września 2027 roku. Kolejne DLC, zatytułowane Iconic Naked Bikes Pack, planowane jest na maj.