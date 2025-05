Yakuza 0 na porównaniu w wersji na Nintendo Switch 2 i PlayStation 4

Yakuza 0 – porównanie na PS4 i Nintendo Switch 2

Użytkownik YouTube posługujący się pseudonimem Cycu1 zestawił fragmenty z materiałów opublikowanych ostatnio przez Segę z odpowiadającymi im momentami z wersji gry dostępnej na konsoli PS4. Opublikowane wideo pozwala porównać wersję ze wspomnianej konsoli oraz z Nintendo Switch 2. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Należy jednak zaznaczyć, że rezultat tego zestawienia obarczony jest pewnymi zastrzeżeniami. Oba źródła, z których zaczerpnięto wideo, pochodzą z materiałów dostępnych online, co oznacza, że nie zostały one nagrane przy użyciu identycznego sprzętu do przechwytywania obrazu.