Xbox znika ze sklepów? Microsoft przerywa milczenie i wyjaśnia sytuację

W ostatnich dniach w sieci rozeszły się plotki o rzekomym „końcu Xboksa” i wycofywaniu konsol Microsoftu ze sklepów. Źródłem zamieszania były relacje internautów i pracowników amerykańskich sieci handlowych, sugerujące, że sprzęt z logiem Xbox znika z półek. Na szczęście gigant z Redmond szybko zareagował, rozwiewając wątpliwości.

Microsoft reaguje na plotki o „końcu Xboksa”

Według licznych wpisów na Reddicie i amerykańskich forach, duże sieci handlowe – w tym Costco, Target i Walmart – miały usuwać konsole i gry Xbox ze swojej oferty. Dla wielu graczy był to sygnał, że marka może przechodzić w fazę wygaszania. W sieci pojawiały się zdjęcia pustych półek i wpisy pracowników sklepów twierdzących, że ich działy związane z Xboksem są likwidowane.