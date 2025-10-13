Xbox znika ze sklepów? Microsoft przerywa milczenie i wyjaśnia sytuację

Po serii niepokojących wpisów o pustych półkach z produktami Xbox, gigant z Redmond zdecydował się zabrać głos.
W ostatnich dniach w sieci rozeszły się plotki o rzekomym „końcu Xboksa” i wycofywaniu konsol Microsoftu ze sklepów. Źródłem zamieszania były relacje internautów i pracowników amerykańskich sieci handlowych, sugerujące, że sprzęt z logiem Xbox znika z półek. Na szczęście gigant z Redmond szybko zareagował, rozwiewając wątpliwości.
Microsoft reaguje na plotki o „końcu Xboksa”
Według licznych wpisów na Reddicie i amerykańskich forach, duże sieci handlowe – w tym Costco, Target i Walmart – miały usuwać konsole i gry Xbox ze swojej oferty. Dla wielu graczy był to sygnał, że marka może przechodzić w fazę wygaszania. W sieci pojawiały się zdjęcia pustych półek i wpisy pracowników sklepów twierdzących, że ich działy związane z Xboksem są likwidowane.
Dziennikarze Windows Central postanowili sprawdzić te doniesienia, kontaktując się z pracownikami sieci handlowych. Przedstawiciel Targeta zaprzeczył, jakoby firma planowała wycofać produkty Microsoftu. Sytuację skomentował również Larry “Major Nelson” Hryb, który uspokoił fanów:
Odwiedziłem w tym tygodniu kilka sklepów Target i GameStop. Wszędzie widziałem gry i akcesoria Xbox w sprzedaży.
Z ustaleń wynika, że część sklepów rzeczywiście nie miała chwilowo konsol Xbox Series X, jednak tańszy model Series S pozostawał dostępny. Microsoft od pewnego czasu stosuje produkcję „na zamówienie”, co pozwala uniknąć nadpodaży – część podzespołów trafia też do chmurowej infrastruktury Xbox Cloud Gaming, co może chwilowo wpływać na dostawy.
Microsoft oficjalnie odniósł się do całej sytuacji w krótkim, ale jednoznacznym komunikacie:
Target i Walmart, podobnie jak inni sprzedawcy, pozostają naszymi zaangażowanymi partnerami w zakresie sprzedaży konsol, akcesoriów i gier Xbox.
Firma zapewniła, że współpraca z detalistami trwa, a marka Xbox ma przed sobą stabilną przyszłość. Wbrew plotkom nie ma więc mowy o wycofywaniu sprzętu z rynku – przeciwnie, w tym tygodniu do sprzedaży trafia ROG Xbox Ally X, który ma symbolizować nowy etap rozwoju ekosystemu Microsoftu.
