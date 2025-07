Xbox z ulepszoną funkcją historii rozgrywki. Nowa aktualizacja dla uczestników Xbox Insider

Uczestnicy programu Xbox Insider otrzymali nową aktualizację. Wzbogaca ona ekosystem Microsoftu o funkcje usprawniające doświadczenie graczy. Pojawiła się między innymi historia rozgrywki dostępna na różnych urządzeniach oraz ułatwiony dostęp do gier konsolowych możliwych do uruchomienia w chmurze bezpośrednio z aplikacji Xbox na komputerach osobistych.

Dzięki wprowadzonej historii rozgrywki nie ma już znaczenia, na jakim urządzeniu grał użytkownik – czy to na konsoli, PC, czy przenośnym urządzeniu z systemem Windows. Historia ta jest dostępna na ekranie głównym. Funkcja umożliwia błyskawiczne wznowienie rozgrywki w tytule rozpoczętym na innym sprzęcie.

Kolejną nowością w tej aktualizacji jest nowy filtr gier dostępnych w chmurze. Umożliwia on użytkownikom szybkie przeglądanie wszystkich tytułów konsolowych, które można uruchomić poprzez usługę streamingową.

Przypomnijmy, że Xbox Insider to program, który pozwala fanom konsol Xbox przesyłać opinie związane z najnowszymi aktualizacjami systemu oraz funkcjami. „Jako uczestnik programu Xbox Insider zdecydujesz, w jakim stopniu chcesz się zaangażować i jaką zawartością chcesz się zajmować — czy to na PC, czy na konsoli Xbox, czy też koncentrując się na aktualizacjach systemu lub grach. Automatycznie uzyskasz uprawnienia do testowania wersji zapoznawczych zawartości w zależności od swoich zainteresowań, czasu uczestnictwa w programie Xbox Insider, liczby punktów PD w programie Xbox Insider oraz aktywności, w których bierzesz udział”, czytamy na oficjalnej stronie.