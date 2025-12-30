Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Series X|S może być znacznie wydajniejsze. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Mikołaj Berlik
2025/12/30 12:00
Według profesjonalnego gracza Halo interfejs i responsywność gier mogą zależeć od liczby znajomych na koncie

Profesjonalny gracz Halo Brett Leonard, znany w sieci jako Naded, wywołał spore poruszenie, publikując wyniki swojego eksperymentu związanego z działaniem konsol Xbox Series X|S. Według jego obserwacji liczba znajomych oraz zgromadzonych wiadomości może mieć bezpośredni wpływ na wydajność systemu.

Xbox Series X|S

Xbox Series X|S – nowy sposób na wydajność konsoli

Leonard zauważył, że po usunięciu ponad tysiąca znajomych oraz wyczyszczeniu skrzynki odbiorczej interfejs Xbox Series X zaczął działać zauważalnie szybciej. Zmiany nie ograniczały się jednak wyłącznie do menu systemowego – największa poprawa miała dotyczyć samej rozgrywki.

Według gracza znacząco zmniejszył się input lag, strzały w Halo były rejestrowane szybciej, a celowanie stało się bardziej precyzyjne i responsywne. Naded sugeruje, że system Xboxa w tle nieustannie monitoruje aktywność dużej liczby znajomych, co może pochłaniać zasoby konsoli i negatywnie wpływać na płynność działania gier.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy podobny problem pojawia się w ekosystemie Microsoftu. Zbliżone przypadki raportowano już przy okazji aktualizacji Windows 10 na Xbox One, kiedy masowe wiadomości od obserwujących potrafiły destabilizować system. Leonard radzi, by zamiast dodawania graczy do znajomych korzystać z funkcji „obserwowania”, która nie obciąża konsoli w takim stopniu.

Microsoft nie odniósł się jeszcze oficjalnie do tych doniesień, jednak sam Naded twierdzi, że usunięcie nadmiarowych danych rozwiązało u niego również inne problemy systemowe, w tym zawieszanie się konsoli podczas ponownego dołączania do meczów

