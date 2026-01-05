Xbox rozdaje trzy gry za darmo. Możesz zagrać w nie już teraz

I nie trzeba mieć do tego uruchomionej subskrybcji Game Pass.

Microsoft udostępnia trzy gry całkowicie za darmo w sklepie Xbox. Produkcje można przypisać do konta i pobrać już teraz, bez konieczności posiadania subskrypcji Game Pass. To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób szukających krótkich, lekkich doświadczeń oraz łatwych do zdobycia osiągnięć.

W sklepie Xbox te trzy gry są do pobrania za darmo

Pierwszym z darmowych tytułów jest Puzzle Galaxy – prosta gra logiczna oparta na układaniu puzzli przedstawiających różne sceny. Produkcja została zaprojektowana z myślą o relaksującej rozgrywce i pozwala zdobyć komplet osiągnięć w mniej niż godzinę. Drugą propozycją jest Coloring Book, czyli interaktywna kolorowanka oferująca kilkanaście plansz do wypełniania barwami.