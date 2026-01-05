Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox rozdaje trzy gry za darmo. Możesz zagrać w nie już teraz

Jakub Piwoński
2026/01/05 13:30
I nie trzeba mieć do tego uruchomionej subskrybcji Game Pass.

Microsoft udostępnia trzy gry całkowicie za darmo w sklepie Xbox. Produkcje można przypisać do konta i pobrać już teraz, bez konieczności posiadania subskrypcji Game Pass. To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób szukających krótkich, lekkich doświadczeń oraz łatwych do zdobycia osiągnięć.

Puzzle Galaxy
Puzzle Galaxy

W sklepie Xbox te trzy gry są do pobrania za darmo

Pierwszym z darmowych tytułów jest Puzzle Galaxy – prosta gra logiczna oparta na układaniu puzzli przedstawiających różne sceny. Produkcja została zaprojektowana z myślą o relaksującej rozgrywce i pozwala zdobyć komplet osiągnięć w mniej niż godzinę. Drugą propozycją jest Coloring Book, czyli interaktywna kolorowanka oferująca kilkanaście plansz do wypełniania barwami.

Trzecia gra, Cup Heroes, wyróżnia się najbardziej. To inspirowane stylem retro RPG, które stawia na prostą eksplorację, zagadki i lekką przygodę. Choć Cup Heroes nie zawiera osiągnięć, obsługuje zapisy w chmurze i jest częścią programu Play Anywhere, co pozwala grać zarówno na konsoli, jak i na PC.

  • Puzzle Galaxy
  • Coloring Book
  • Cup Heroes

Darmowe gry dołączają do stale rosnącej oferty bezpłatnych tytułów dostępnych na Xboxie. Microsoft od lat konsekwentnie rozwija ekosystem free-to-play i zachęca mniejszych deweloperów do publikowania gier bez opłat, dając graczom kolejne powody, by regularnie zaglądać do sklepu.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-free-games-january-2026-puzzle-galaxy-cup-heroes/

Tagi:

News
Microsoft
za darmo
Xbox
gry za darmo
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

