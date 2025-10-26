Xbox potwierdza, że testuje darmowy streaming gier. Jest tylko jeden haczyk

Odbywać się to będzie z udziałem reklam.

Microsoft potwierdził, że pracuje nad darmową wersją Xbox Cloud Gaming, finansowaną z reklam. To pierwsza tego typu usługa firmy, całkowicie niezależna od subskrypcji Game Pass. Xbox Cloud Gaming za darmo? Tak, ale z reklamami Z informacji przekazanych The New York Times wynika, że testy nowego wariantu usługi trwają wewnętrznie. Doniesienia te potwierdzają wcześniejsze ustalenia The Verge, według których część pracowników Microsoftu już od października 2025 roku mogła wypróbować wersję testową darmowego streamingu gier. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa faza wewnętrznych testów ani czy projekt doczeka się publicznej premiery.

Pierwsze próby z darmowym dostępem do usług Xbox pojawiły się już wcześniej – w 2023 roku dyrektor finansowy Xboxa, Tim Stuart, sugerował możliwość wprowadzenia tańszego, wspieranego reklamami wariantu Game Passa. Pomysł jednak nie został wtedy zrealizowany.

GramTV przedstawia:

Według ujawnionych w trakcie sporu Microsoftu z FTC dokumentów, koszt działania Xbox Cloud Gaming to około 3 centy za godzinę przy streamingu w 1080p i 60 klatkach na sekundę. Wersje o wyższej rozdzielczości, takie jak 1440p, są jeszcze droższe. Z kolei dane Statisty wskazują, że przychód z reklam w mediach społecznościowych waha się od 1,20 do 7,17 dolarów za tysiąc wyświetleń. Biorąc to pod uwagę, darmowy, reklamowy model streamingu gier nie wydaje się na razie rozwiązaniem szczególnie opłacalnym. Microsoft może jednak traktować go jako strategiczny krok w kierunku rozszerzenia zasięgu platformy – w myś idei „Xbox jest wszędzie” - a nie jako natychmiastowe źródło zysków.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





