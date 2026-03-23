Xbox pokaże nowe gry już w czwartek. Dwie premiery i S.T.A.L.K.E.R. 2

Co istotne, tym razem nie będą to produkcje tworzone przez Xbox Game Studios i podległe mu ekipy. Zamiast tego czeka nas czas z tytułami third-party.

Oficjalnie zapowiedziano Xbox Partner Preview

Już 26 marca o godzinie 18:00 polskiego czasu odbędzie się Xbox Partner Preview. Podobna prezentacja miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku i wtedy mogliśmy przyjrzeć się bliżej m.in. takim pozycjom, jak Reanimal, 007: First Light czy też Tides of Annihilation. A co czeka nas tym razem? Już teraz Microsoft zarówno w postach w mediach społecznościowych, jak i w filmowej zapowiedzi na YouTube potwierdził udział w pokazie 4 gier. Będą to S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, który powinien otrzymać nową zawartość, a także nadchodzące Stranger Than Heaven z uniwersum Yakuzy oraz The Expanse: Osiris Reborn, uważane za swoistego kontynuatora tradycji serii Mass Effect.