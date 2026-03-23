Xbox pokaże nowe gry już w czwartek. Dwie premiery i S.T.A.L.K.E.R. 2

Posiadacze konsol Xbox Series X/S mogą zacierać ręce. Oto bowiem nadchodzi kolejny pokaz, prezentujący gry, które zmierzają na sprzęt od Microsoftu.
Co istotne, tym razem nie będą to produkcje tworzone przez Xbox Game Studios i podległe mu ekipy. Zamiast tego czeka nas czas z tytułami third-party.
Oficjalnie zapowiedziano Xbox Partner Preview
Już 26 marca o godzinie 18:00 polskiego czasu odbędzie się Xbox Partner Preview. Podobna prezentacja miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku i wtedy mogliśmy przyjrzeć się bliżej m.in. takim pozycjom, jak Reanimal, 007: First Light czy też Tides of Annihilation. A co czeka nas tym razem? Już teraz Microsoft zarówno w postach w mediach społecznościowych, jak i w filmowej zapowiedzi na YouTube potwierdził udział w pokazie 4 gier. Będą to S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, który powinien otrzymać nową zawartość, a także nadchodzące Stranger Than Heaven z uniwersum Yakuzy oraz The Expanse: Osiris Reborn, uważane za swoistego kontynuatora tradycji serii Mass Effect.
Niemniej to z pewnością nie wszystko, co całe Xbox Partner Preview ma potrwać około 30 minut. Możemy zatem spodziewać się nowych materiałów z produkcji, które dopiero wyjdą. Informacji na temat nowych treści w tytułach, które już są na rynku. A także, jak to zwykle bywa, poszerzenia biblioteki Game Passa o kolejne pozycje wydane na rynek w momencie pokazu.
Szykujcie się! Kolejna edycja Xbox Partner Preview – naszej transmisji dedykowanej niesamowitym grom od zewnętrznych partnerów – odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 marca. Podczas trwającego około 30 minut pokazu zaprezentujemy mieszankę nowych zapowiedzi i aktualizacji, w tym materiały z takich tytułów jak Stranger Than Heaven, The Expanse: Osiris Reborn, S.T.A.L.K.E.R. 2 i wielu innych.
Jak zawsze, Xbox Partner Preview skupia się w całości na dzieleniu się ekscytującymi nowinkami od naszych utalentowanych partnerów z całego świata. W trakcie wydarzenia zobaczycie liczne światowe premiery, pierwsze fragmenty rozgrywki oraz aktualizacje dotyczące innych świetnych gier zmierzających na Xboksa – w tym tytułów, które będą dostępne w usłudze Xbox Game Pass Ultimate już w dniu swojej premiery.
