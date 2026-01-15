Xbox, Nintendo i Sony łączą siły. Branża gier aktualizuje wspólne zasady bezpieczeństwa

Xbox poinformował o aktualizacji dokumentu określanego jako „Shared Commitment to Safer Gaming”, czyli wspólnego zobowiązania na rzecz bezpieczniejszego grania, realizowanego we współpracy z Nintendo oraz Sony Interactive Entertainment. Inicjatywa została po raz pierwszy ogłoszona w 2020 roku i od początku zakładała współdziałanie firm, które na co dzień konkurują ze sobą na rynku. Według przedstawicieli Xboxa tylko skoordynowane działania całej branży pozwalają skuteczniej reagować na wyzwania związane z bezpieczeństwem graczy.
Xbox aktualizuje strategię bezpieczeństwa. Branża gier mówi jednym głosem
W zaktualizowanym materiale, przygotowanym przez wiceprezes ds. zaufania i bezpieczeństwa w gamingu Kim Kunes, podkreślono, że gry wideo są ważną przestrzenią do budowania relacji i społeczności, ale jednocześnie niosą ze sobą ryzyko nadużyć, szkodliwych zachowań i nieodpowiednich treści. Nowa wersja zobowiązania precyzuje, w jaki sposób Xbox, Nintendo i Sony zamierzają wspólnie ograniczać te zagrożenia, kładąc nacisk na partnerstwa, technologię oraz edukację.
Firmy deklarują aktywne zaangażowanie w działania organizacji branżowych, instytucji regulacyjnych, organów ścigania, organizacji non-profit oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem w sieci.
Współpracujemy z przedstawicielami branży, wydawcami, organami regulacyjnymi, służbami ścigania oraz społecznościami graczy, aby zwiększać poziom bezpieczeństwa użytkowników.
Angażujemy się we współpracę z globalnymi i regionalnymi organizacjami branżowymi, firmami z sektora gier, instytucjami regulacyjnymi, organami ścigania, organizacjami non profit oraz ekspertami w celu tworzenia i rozwijania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Obejmują one m.in. działania w ramach Thriving in Games Group, Family Online Safety Institute oraz innych podobnych podmiotów.
Inwestujemy w zaawansowane technologie oraz aktywną współpracę, aby skutecznie przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom i szkodliwym treściom. Uczestniczymy w kluczowych inicjatywach branżowych, w tym w Tech Coalition i jej programie Lantern, które koncentrują się na wzmacnianiu ochrony dzieci poprzez wykorzystanie technologii, wymianę wiedzy oraz transparentność działań.
Istotną rolę odgrywają także inwestycje w narzędzia technologiczne umożliwiające wykrywanie niewłaściwych treści i reagowanie na nie jeszcze zanim wyrządzą realną szkodę. Xbox podkreśla jednocześnie, że działania na rzecz bezpiecznego grania są częścią szerszej strategii Microsoft. Firma coraz częściej udostępnia swoje gry również na konkurencyjnych platformach, wzmacniając przekaz, że dostęp do treści i bezpieczeństwo użytkowników mają dziś większe znaczenie niż tradycyjne podziały sprzętowe.
