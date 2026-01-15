Xbox, Nintendo i Sony łączą siły. Branża gier aktualizuje wspólne zasady bezpieczeństwa

Xbox poinformował o aktualizacji dokumentu określanego jako „Shared Commitment to Safer Gaming”, czyli wspólnego zobowiązania na rzecz bezpieczniejszego grania, realizowanego we współpracy z Nintendo oraz Sony Interactive Entertainment. Inicjatywa została po raz pierwszy ogłoszona w 2020 roku i od początku zakładała współdziałanie firm, które na co dzień konkurują ze sobą na rynku. Według przedstawicieli Xboxa tylko skoordynowane działania całej branży pozwalają skuteczniej reagować na wyzwania związane z bezpieczeństwem graczy.

Xbox aktualizuje strategię bezpieczeństwa. Branża gier mówi jednym głosem

W zaktualizowanym materiale, przygotowanym przez wiceprezes ds. zaufania i bezpieczeństwa w gamingu Kim Kunes, podkreślono, że gry wideo są ważną przestrzenią do budowania relacji i społeczności, ale jednocześnie niosą ze sobą ryzyko nadużyć, szkodliwych zachowań i nieodpowiednich treści. Nowa wersja zobowiązania precyzuje, w jaki sposób Xbox, Nintendo i Sony zamierzają wspólnie ograniczać te zagrożenia, kładąc nacisk na partnerstwa, technologię oraz edukację.