Xbox i PC połączą siły. Gry mają powstawać w nowy sposób

Nowe GameInput API wprowadza jednolity sposób obsługi różnych metod sterowania – od klawiatury i myszy po kontrolery i urz ądzenia niestandardowe. Dzięki temu deweloperzy nie będą musieli tworzyć osobnych systemów dla poszczególnych platform, a nowe rozwiązanie charakteryzuje się „niskim opóźnieniem”, co ma poprawić komfort gry.

Microsoft wprowadza duże zmiany w swoim zestawie narzędzi deweloperskich, które maj ą ujednolicić proces tworzenia gier na PC i konsole Xbox. W ramach październikowej aktualizacji firma udostępniła nowe rozwiązania, takie jak GameInput API, PlayFab Game Saves oraz Xbox Game Package Manager – wszystkie mają na celu ułatwić współdziałanie gier w ramach inicjatywy Xbox Play Anywhere.

Z kolei PlayFab Game Saves umożliwia synchronizację zapisów mi ędzy Xboxem a PC. Gracze będą mogli kontynuować rozgrywkę z tego samego miejsca niezależnie od platformy, nawet w trybie offline. Co ważne, funkcja współpracuje również z zewnętrznymi systemami zapisów – w tym Steam Cloud.

Aktualizacja przynosi także zmiany w tle, które mają uprościć proces publikacji i aktualizacji gier. Dzięki Xbox Game Package Manager deweloperzy mogą w prostszy sposób zarządzać wersjami na PC i Xbox jednocześnie. Dodatkowo wprowadzono możliwość jednoczesnego targetowania platform ARM64 i x64 oraz nowy system Cross-Platform Game Runtime, który pozwala na korzystanie z usług Xboxa – jak logowanie czy autoryzacja – także w grach PC.

Nowe funkcje wpisują się w strategię Microsoftu, która zakłada pełne zbliżenie środowisk Xbox i Windows. Co więcej, wsparcie dla gier z zewnętrznych sklepów, takich jak Steam, może potwierdzać plotki o tym, że następna generacja konsoli Xbox pozwoli na instalowanie aplikacji spoza Microsoft Store.

Według doniesień, system operacyjny nowej konsoli ma bazować na pełnej wersji Windowsa, a nie jego ograniczonej edycji. Interfejs ma jednak zostać dostosowany do obsługi padem i oferować „telewizyjne”, konsolowe doświadczenie. Źródła wskazują również, że nowy sprzęt może być droższy od poprzednich generacji, z szacowanym kosztem produkcji na poziomie około 999 dolarów (niecałe 3700 zł),