Xbox Game Pass zyska mnóstwo subskrybentów, jeśli Microsoft przejmie Activision

Jeszcze w ubiegłym roku Phil Spencer zapowiadał, że Xbox Game Pass zaoferuje w przyszłości wszystkie gry Activision Blizzard – jeżeli oczywiście dojdzie do sfinalizowania transakcji (a najnowsze doniesienia wskazują na to, iż prawdopodobnie tak się właśnie stanie).

Według analityka mediów cyfrowych i oprogramowania rozrywkowego, Michaela Pachtera, nie tylko dojdzie do sfinalizowania tej transakcji, ale ta również zapewni usłudze Xbox Game Pass od Microsoftu ogromny sukces.

Xbox Game Pass osiągnie ogromny sukces, jeśli Microsoft przejmie Activision Blizzard?