Xbox Game Pass z kolejną grą na premierę w styczniu. Coś dla fanów zimowych szaleństw

Weź głęboki oddech, policz do trzech i... ruszaj! Lonely Mountains: Snow Riders to gra, w której poważne wyzwania są równoważone swobodną atmosferą. Mknij przez głęboki śnieg, suń po zamarzniętych jeziorach i wzbij się w powietrze, by wykonać spektakularne skoki, a do tego zabierz na przejażdżkę swoich znajomych – czytamy w opisie gry na Steam.