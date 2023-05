Xbox Game Pass z grą niespodzianką. Nowy tytuł trafił do usługi bez zapowiedzi

To miało być małe DLC do Supralandu, ale wymknęło się trochę spod kontroli i z czasem stawało się coraz bardziej ambitne. Zamiast 3 miesięcy, zajęło nam to 27 miesięcy. Ten dodatek można uznać za "Supraland 1.5", ponieważ nadal jest w nim wiele rzeczy z pierwszej gry, ale jednocześnie jest to nowy świat z mnóstwem nowych mechanik – informuje opis gry na Steam.