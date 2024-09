Xbox Game Pass z dwoma wielkimi premierami. Pełna oferta na koniec września

Frostpunk 2 (PC) – 20 września

Frostpunk 2 to gra, która wynosi gatunek city survival na nowy poziom. Obejmij funkcję Stewarda i przeprowadź swoje miasto przez kaskadę kryzysów rozgrywających się w postapokaliptycznym, przysypanym śniegiem świecie. Buduj dzielnice, nadzoruj ich łańcuchy dostaw i potrzeb. Próbuj lawirować pomiędzy narastającymi konfliktami społecznymi, a także interesami frakcji, które zamieszkują twoje miasto. Tylko ty możesz poprowadzić mieszkańców swojej metropolii ku niepewnej przyszłości.

Ara: History Untold (PC) – 24 września

Ara: History Untold to ewolucja historycznych gier strategicznych, obejmująca uwielbiane klasyczne mechaniki znane z PC wraz z innowacyjnymi dodatkami, takimi jak narodowa ekonomia rzemieślnicza, jednoczesne rozgrywanie tur, nieliniowe drzewo technologiczne i rozgrywany w chmurze synchroniczny/asynchroniczny tryb wieloosobowy, a wszystko to z ekspansywną i żywą prezentacją, od badania granic swojego imperium po obserwowanie codziennego życia jego obywateli. W Ara nie ma z góry ustalonych ścieżek do zwycięstwa, a możliwości są wręcz nieograniczone. Twoje wybory zdefiniują świat, który tworzysz, twoje wrażenia i twoje dziedzictwo.