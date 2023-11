Xbox Game Pass z dwiema grami niespodziankami. Microsoft pozytywnie zaskakuje

Dziś w nocy Microsoft niespodziewanie udostępnił w Xbox Game Pass i PC Game Pass dwie produkcje. Pierwszą z nich jest Remnant: From The Ashes – kooperacyjna trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG i survivalu, w której gracze trafiają do postapokaliptycznego świata opanowanego przez potwory. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcją Gunfire Games mogą cieszyć się zarówno abonenci korzystający z konsol Xbox, jak i komputerów osobistych.

Drugim tytułem, który niespodziewanie trafił do Xbox Game Pass i PC Game Pass, jest natomiast Remnant 2 – kontynuacja opisanej wyżej produkcji od studia Gunfire Games . Sequel Remnant: From The Ashes odniósł spory sukces , który zaskoczył nawet samego wydawcę. Wspomniany tytuł w zaledwie tydzień od premiery osiągnął bowiem sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy. Teraz – jak się okazuje – z udaną strzelanką będą mogli zapoznać się także abonenci Microsoftu.

Na koniec pragniemy zaprosić również zainteresowanych grą Remnant: From The Ashes do lektury: Recenzja gry Remnant: From the Ashes i dodatku Swamps of Corsus. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji wspomnianej produkcji studia Gunfire Games, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Remnant 2 – najważniejsze, aby oddać dwa dobre skoki…

