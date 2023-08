Sukces Remnant 2 przerósł oczekiwania wydawcy. Poznaliśmy wyniki sprzedaży gry

Od premiery Remnnat 2 minął dopiero tydzień, ale najnowsza produkcja Gunfire Games zdążyła już podbić Steam i pobić rekord aktywności Remnant: From the Ashes na wspomnianej platformie. To jednak nie koniec sukcesów trzecioosobowej strzelanki. Wydawca – firma Gearbox Publishing – pochwalił się bowiem wynikami sprzedaży gry i okazuje, że deweloperzy mają kolejny powód do radości.

Wyniki sprzedaży Remnant 2 z pierwszego tygodnia robią wrażenie

Okazuje się, że w zaledwie tydzień od premiery sprzedaż Remnant 2 przekroczyła ponad milion egzemplarzy. Yoon Im – szef Gearbox Publishing San Francisco – poinformował (dzięki IGN), że sukces najnowszej produkcji studia Gunfire Games „przerósł oczekiwania” wydawcy, a firma jest „nieprawdopodobnie dumna” z deweloperów.