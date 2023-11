Xbox Game Pass wkrótce z nowymi grami. Microsoft zadbał o premierę niespodziankę

W ciągu ostatnich dwóch tygodni biblioteka Xbox Game Pass została wzbogacona m.in. o takie tytuły jak Jusant, Football Manager 2024, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name czy Wild Hearts. Microsoft szykuje się jednak do przedstawienia oferty na drugą połowę listopada. Zgodnie z tradycją amerykańską firmę ubiegł jednak serwis Dealabs, który ujawnił, że w najbliższym czasie we wspomnianej usłudze pojawią się trzy nowe gry.

Wyciekła oferta Xbox Game Pass na drugą połowę listopada. Na liście nie brakuje niespodzianek

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już 17 listopada 2023 roku, czyli w najbliższy piątek, na rynku i jednocześnie w Xbox Game Pass zadebiutuje Persona 5 Tactica. To jednak dopiero początek atrakcji. Dealabs informuje, że pod koniec listopada abonenci Microsoftu będą mieli również okazję zapoznać się z Rollerdrome – interesującą grą akcji, w której przemieszczamy się na rolkach i walczymy z przeciwnikami przy pomocy broni palnej.