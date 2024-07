Xbox Game Pass z dużą podwyżką cen. Nadchodzi nowy plan bez gier na premierę

Zgodnie z przekazanymi informacjami cena 12-miesięcznych subskrypcji Xbox Game Pass Core nie ulegnie w Polsce zmianie. Użytkownicy wciąż będą mogli więc kupić roczny dostęp do wspomnianej usługi za 249 złotych.

Microsoft poinformował również, że od 10 lipca 2024 roku subskrypcja Xbox Game Pass na konsolę nie będzie dostępna dla nowych członków. Gracze, którzy obecnie posiadają wspomniany plan abonamentowy i mają włączone automatyczne odnawianie płatności, będą mogli nadal korzystać ze swojego członkostwa. Amerykańska firma zapewnia również, że kody na Xbox Game Pass na konsole będzie można realizować do odwołania, ale od 18 września 2024 roku maksymalny limit wydłużenia subskrypcji Game Pass na konsolę będzie wynosić 13 miesięcy.

Prawdziwą „niespodzianką” jest jednak nowy plan abonamentowy, który zgodnie z przekazanymi informacjami ma zastąpić Xbox Game Pass na konsole. Mowa tutaj o subskrypcji Xbox Game Pass Standard, która zostanie udostępniona w „najbliższych miesiącach”. Amerykańskia firma przekonuje, że pozwoli ona „zapewnić członkom większą wartość i więcej wspaniałych gier w ramach subskrypcji Game Pass”.

Xbox Game Pass Standard wyceniono na 14,99 dolarów, ale Microsoft nie ujawnił jeszcze, jak będzie to wyglądać na poszczególnych rynkach w tym w Polsce. Nowy plan zapewni dostęp do „setek wysokiej jakości gier do grania na konsoli”, a także wszystkie korzyści Xbox Game Pass Core, ale niestety nie będzie obejmować gier wydanych w dniu premiery. Wkrótce mamy otrzymać więcej informacji.