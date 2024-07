Xbox Game Pass w końcu z Call of Duty? Ostatnia część ma trafić wkrótce do usługi

W najbliższych tygodniach usługa Microsoftu może zostać wzbogacona nie tylko o Call of Duty: Modern Warfare 3. Według nieoficjalnych informacji w Xbox Game Pass mają wkrótce pojawić się trzy kolejne gry Activision Blizzard. Jedną z nich ma być rzekomo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare III - gorzej być chyba nie mogło…