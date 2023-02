Xbox Game Pass straci w połowie lutego 6 gier. Microsoft ujawnił listę tytułów

Z końcem stycznia z Xbox Game Pass usunięto cztery gry. Niestety to nie koniec złych wiadomości dla abonentów Microsoftu. Zgodnie z tradycją w połowie bieżącego miesiąca oferta wspomnianej usługi zostanie uszczuplona o kolejne tytuły. Gigant z Redmond ujawnił już listę produkcji oznaczonych do usunięcia, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że subskrybenci amerykańskiej firmy stracą dostęp do sześciu gier.



Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie poświęconej Xbox Game Pass już 15 lutego ze wspomnianej usługi zniknie m.in. Skul: The Hero Slayer, czyli doceniona przez graczy oraz recenzentów dwuwymiarowa platformówka w stylu roguelite, w której użytkownicy przejmują kontrolę nad tytułowym szkieletem.



Jak wspomnieliśmy wyżej, już 15 lutego z oferty Xbox Game Pass zniknie łącznie sześć gier w tym także m.in. CrossfireX: Operation Catalyst oraz Besiege. Pełną listę produkcji oznaczonych do usunięcia z usługi Microsoftu znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2023):