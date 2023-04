Quantum Break opuści wkrótce bibliotekę Xbox Game Pass? Wiele na to wskazuje

Zgodnie z zapowiedziami z końcem marca z oferty Xbox Game Pass usunięto 7 gier. To jednak nie koniec złych wieści dla abonentów amerykańskiej firmy. Subskrybenci Microsoftu muszą bowiem przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Na szczęście wygląda na to, że w połowie bieżącego miesiąca ze wspomnianej usługi zniknie wyłącznie jedna produkcja. Niestety wiele wskazuje na to, że będzie to dzieło studia Remedy Entertainment.

Quantum Break oznaczone do usunięcia z Xbox Game Pass

Na oficjalnej stronie Xbox Game Pass w zakładce „Znikające wkrótce” widnieje bowiem informacja, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni usługę opuści Quantum Break. Dla wielu subskrybentów z pewnością będzie to spore zaskoczenie, ponieważ wspomniana produkcja Remedy Entertainment jest tytułem ekskluzywnym dla platform sprzętowych amerykańskiej firmy.



Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Quantum Break, to być może warto rozważyć nadrobienie zaległości. Wspomniana produkcja zdaniem fanów zasługuje na kontynuację, a chęć wzięcia udziału w pracach nad sequelem wyraził niedawno aktor, który wcielił się w głównego bohatera gry.