Xbox Game Pass straci jutro 6 gier. Na liście świetny remake klasyka i nie tylko

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Mafia: Definitive Edition , czyli remake kultowej produkcji z 2002 roku . Zniknięcie wspomnianego tytułu z usługi Microsoftu z pewnością zasmuci wielu graczy, zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony serii Mafia. To jednak nie koniec złych wieści dla abonentów producenta konsol Xbox.

Już jutro abonenci Xbox Game Pass i PC Game Pass będą bowiem musieli pożegnać się także z The Callisto Protocol. Na domiar złego usługę Microsoftu opuście również The Case of the Golden Idol. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z abonamentu producenta konsol Xbox znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (lipiec 2025):