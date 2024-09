Xbox Game Pass straci dziś 9 gier. Wielkie jesienne porządki w usłudze Microsoftu

Kilka dni temu informowaliśmy, że dwie kultowe gry Blizzarda zmierzają do PC Game Pass . Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – usługę Microsoftu opuszczą kolejne produkcje. Tym razem subskrybenci Xbox Game Pass stracą dostęp do aż 9 tytułów.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Gotham Knights, czyli najnowsza produkcja twórców Batman: Arkham Origins, która zadebiutowała na rynku w październiku 2022 roku. Nie jest to jednak jedyny głośny tytuł, który opuści dziś usługę Microsoftu. Zgodnie z zapowiedziami abonenci amerykańskiej firmy stracą dziś również dostęp do Valhiem.