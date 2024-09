Dwie kultowe gry Blizzarda zmierzają do Game Passa. Zaskakujące produkcje w ofercie

Na konferencji Tokyo Game Show 2024 firma Microsoft ogłosiła kilka ciekawych produkcji, takich jak na przykład dodatek do wydanego miesiąc temu Age of Mythology: Retold. Wiemy również, że dwie duże produkcje z tego samego gatunku trafią do usługi PC Game Pass w najbliższym czasie. O jakich tytułach mowa?

Starcraft: Remastered i Starcraft II w PC Game Pass

Podczas konferencji Microsoftu na tegorocznym Tokyo Game Show dowiedzieliśmy się, że do usługi PC Game Pass trafią dwie części kultowej serii StarCraft, a dokładnie będą to StarCraft: Remastered, czyli odświeżona w 2017 roku wersja pierwszej odsłony serii oraz zestaw StarCraft 2: Campaign Collection zawierający wszystkie kampanie z drugiej części, takie jak: Wings of Liberty, Heart of the Swarm i Legacy of the Void. Te tytuły trafią do wspomnianej usługi 5 listopada.