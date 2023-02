Xbox Game Pass straci dziś 7 gier. Sprawdźcie, jakie tytuły opuszczają usługę

Zgodnie z zapowiedziami oferta Xbox Game Pass zostanie dziś wzbogacona o dwie produkcje w postaci Merge & Blade oraz Soul Hackers 2. Niestety abonenci Microsoftu muszą przygotować się również na złe wieści. Koniec miesiąca oznacza bowiem czyszczenie biblioteki usługi amerykańskiej firmy. Już dzisiaj subskrybenci giganta z Redmond będą musieli pożegnać się z aż 7 grami.



Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem lutego znajduje się m.in. Obcy: Izolacja, czyli klimatyczny pierwszoosobowy survival horror, w którym gracze wcielają się w córkę Ellen Ripley. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z recenzją produkcji studia Creative Assembly. Być może nasza opinia zachęci Was do sprawdzenia wspomnianego tytułu.



Miłośników japońskich klimatów z pewnością zasmuci natomiast fakt, że z Xbox Game Pass usunięte zostaną dziś również m.in. takie tytuły jak Octopath Traveler, Dragon Ball FighterZ czy też Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Jak wspomnieliśmy wyżej, już dzisiaj z usługi Microsoftu zniknie siedem produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2023):